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Военный эксперт рассказал, как созданная при Шойгу система ПВО защитит Россию от НАТО

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Военный эксперт рассказал, как созданная при Шойгу система ПВО защитит Россию от НАТО

При ответственной работе министра обороны Сергея Шойгу была создана система ПВО, способная защитить Россию от нападения, в том числе от НАТО. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал военный эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков.

Учебные стрельбы

Телеканал «Звезда» опубликовал видео учебных стрельб комплексов С-300 «Фаворит» и других противовоздушных систем Южного военного округа.

В ходе учений в Астраханской области расчеты С-300 отразили массированный ракетный удар условного противника. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

Военный эксперт рассказал, как созданная при Шойгу система ПВО защитит Россию от НАТО

Кроме того, проводились стрельбы из комплексов «Шилка», «Тунгуска», «Панцирь-С» и других. В военных учениях приняли участие свыше двух тысяч военнослужащих, около 2,5 тысяч единиц военной спецтехники, а также более 100 самолетов и вертолетов.

Обеспечение защиты

Как отметил Сергей Простаков, учения российских войск ПВО в Астраханской области прошли без участия новейших систем С-400. Однако и без них, судя по результатам, была продемонстрирована слаженная и эффективная работа всей системы противовоздушной обороны страны, которая играет очень важную роль в обеспечении ее безопасности.

«В современных условиях необходимость противостоять воздушной угрозе была наглядно продемонстрирована во время агрессии стран НАТО в различных точках планеты. С учетом постоянных западных антироссийских выпадов и провокаций система ПВО приобретает для России особое значение. А развитие военной техники, внедрение и широкое распространение новых видов вооружения вроде использующихся не только государствами, но и различными террористическими группами беспилотников ставит перед средствами ПВО новые сложные задачи», — пояснил Сергей Простаков.

Военный эксперт рассказал, как созданная при Шойгу система ПВО защитит Россию от НАТО

Поэтому, считает военный эксперт, особенно ценным является слаженная работа всех образцов вооружения и военной техники именно как единого целого, эффективного инструмента отражения агрессии с применением современных высокоточных и малозаметных средств нападения с воздуха. Участие множества систем ПВО различного назначения и поколения в успешных учениях показывает, что такой механизм создан и является действующим.

«При министре обороне Шойгу продолжилась модернизация имеющихся вооружений, а также разработка и производство новых образцов, что позволило создать систему ПВО страны, способную обеспечить безопасность России», — заключил Сергей Простаков.

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