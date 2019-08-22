Джонсон пообещал Зеленскому, что Лондон выступит против восстановления РФ в G8

Киев, 22 августа. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонную беседу с главой правительства Британии Борисом Джонсоном, в ходе которой британский премьер заверил, что Лондон выступит против восстановления РФ в G8. Об этом сообщила в четверг пресс-служба главы украинского государства.

Отмечается, что Зеленский выразил благодарность Джонсону за поддержку Украины на фоне недавних заявлений мировых лидеров о возможности возвращения Российской Федерации в «Большую семерку».

«Отмечена невозможность восстановления членства РФ в G7, пока Россия систематически нарушает нормы международного права и подрывает европейскую и мировую безопасность», — следует из сообщения.

Согласно информации пресс-службы, Киев и Лондон согласились, что до урегулирования ситуации на Украине невозможно говорить о возвращении РФ на мировую площадку, где решаются проблемы глобального характера.

«Зеленский получил заверения, что такая четкая позиция будет озвучена в ходе очередного саммита G7, который состоится 24-26 августа во Франции», — резюмировали в пресс-службе.

Кроме того, новоиспеченный премьер-министр Британии пригласил Зеленского посетить Лондон с официальным визитом и поздравил его с предстоящим Днем независимости Украины.

Напомним, ранее хозяин Белого дома Дональд Трамп согласился на предложение своего французского коллеги Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в будущем году в Соединенные Штаты.

Отмечалось, что американский глава затронет эту тему на предстоящем саммите G7 в французской Биаррице. Президент России Владимир Путин обращал внимание на то, что Россия считает полезными любые контакты с государствами «большой семерки», но не ставит возвращение туда самоцелью.