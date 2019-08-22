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Путин увеличил финансирование грантов в области культуры и искусства

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Путин увеличил финансирование грантов в области культуры и искусства

Москва, 22 августа. Президент РФ Владимир Путин увеличил размер фонда грантов главы государства в области культуры и искусства. Соответствующий указ был размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что с 2020 года на гранты в сфере культуры и искусства из федерального бюджета будет выделяться по 8,186 миллиарда рублей в год. В предыдущей редакции документа данная сумма составляла 8,041 миллиарда рублей ежегодно. 

В перечень грантополучателей вошел Астраханский государственный театр оперы и балета. Тем самым, перечень грантополучателей был расширен до 100.

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Источник: Официальный интернет-портал правовой информации
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