Брюссель, 22 августа. Источник в Совете Евросоюза заявил, что возвращение России в G8 является преждевременным и может стать признаком слабости «Большой семерки».

Как сообщил источник на брифинге в преддверии саммита глав государств G7, причины, которые привели к исключению России из G8, никуда не исчезли, передает «Царьград».

«Идея приглашения России на саммиты «семерки» без предварительных условий была бы контрпродуктивной, это — признак слабости», — приводит слова источника ТАСС.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил пригласить Россию на саммит G7, который состоится в следующем году в Вашингтоне, передает НСН. Президент США Дональд Трамп поддержал эту идею и сообщил, что поднимет данный вопрос на саммите в Биаррице.

Ранее европейский дипломатический источник заявил, что ЕС может поддержать присоединение России к G7 при условии выполнения минских соглашений. Он также уточнил, что в официальную повестку предстоящего саммита «семерки» возвращение РФ не входит, но этот вопрос могут затронуть в рамках дискуссии по дальнейшим отношениям с Москвой.

Напомним, G8 трансформировалась в G7 после воссоединения России и Крыма, которое произошло в 2014 году в ходе легитимного референдума. После государственного переворота на Украине 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя проголосовали за присоединение полуострова к РФ. В связи с этим мировые лидеры отказались участвовать в саммите «восьмерки», который тогда должен был пройти в Сочи, и предпочли собраться в Брюсселе.