Путин намерен усовершенствовать условия труда в угольной отрасли

Москва, 22 августа. Президент России Владимир Путин готовит поручения по условиям труда в угольной отрасли. Об этом он заявил на встрече главами угледобывающих регионов страны.

На встрече российский лидер обсудил текущую ситуацию в угольной отрасли и перспективы ее развития. Председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук указал на некоторые нерешенные вопросы, которые связаны с медициной, условиями труда, а также обеспечением безопасности работников. Он отметил, что ряд из них не удается решить уже более пяти лет.

Путин удивился этой информации и заявил, что вопросы социальной справедливости обязательно должны быть решены.

«Для меня несколько неожиданным и странным является то, что сказал [Мохначук], — признался президент. — Это касается медицины, это чрезвычайно важно».

Глава государства отметил, что соблюдение условий труда и безопасности в угольной отрасли не должно стать большой нагрузкой на бизнес.

«Не понимаю, почему нельзя выстроить работу таким образом, чтобы все участники процесса имели отношение к этой важнейшей составляющей работы в шахтах, в том числе рядовые работники», — констатировал президент.

По мнению российского лидера, самой чувствительной темой является градация вопросов, которые связаны с вредными условиями.

«Конечно, какая-то ерунда, явно натянутая вещь — буровой мастер или мастер, ну просто чушь какая-то… — рассуждал Путин. — Это должно быть приведено в соответствие со здравым смыслом».

Глава государства намерен усовершенствовать условия труда в угольной отрасли.