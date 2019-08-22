Сирийская армия освобождает город Хан-Шейхун — эксклюзивное видео ФАН

Дамаск, 22 августа. Правительственные силы Сирии получили контроль над трассой М-5 Дамаск-Алеппо, а также отрезали от снабжения турецкий наблюдательный пункт в Муреке, передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).



Сирийская армия подняла национальный флаг в центре Хан-Шейхуна, взяв под свой контроль весь район города, расположенного в провинции Идлиб. Силы сирийского режима заблокировали дорогу в Турцию и закрыли наблюдательный пункт в этом районе, в то же время не исключается какая-то реакция со стороны Турции.

Военный источник указал корреспонденту, что силы сирийской армии при поддержке российских военных советников в настоящее осуществляют работы по разминированию в городе, после того как из региона вышли все террористические группировки.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

В среду сирийские силы взяли под свой контроль стратегический город Хан-Шейхун на северо-западе Сирии и районы вокруг него, блокируя все выходы перед турецким контрольно-пропускным пунктом. Это происходит на фоне усиливающейся напряженности между Анкарой и Дамаском, таким образом сирийская сторона не дает турецким войскам добраться до пункта назначения.

Также сирийская армия смогла отрезать международную дорогу Алеппо-Дамаск к северу от Хан-Шейхуна перед военным подкреплением, направленным Анкарой.

Ранее сообщалось, что террористические группировки в одночасье покинули города Кафр-Зета, Аль-Латамина, Мурек, расположенные в северной части сирийской Хамы, опасаясь, что они будут осаждены, когда сирийская армия войдет в Хан-Шейхун.

При этом, лидер террористического движения «Ахрар аш-Шам» Джабер Али-паша объявил, что незаконные вооруженные группировки покинули северную часть Идлиба, так как у них не осталось ресурсов, однако битва еще продолжится.