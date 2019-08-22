Боты Навального разжигали в соцсетях ненависть к России и призывали к массовым беспорядкам

Москва, 22 августа. Отчеты о работе марьинской «фабрики троллей» скандального блогера Алексея Навального попали в Сеть, сообщило издание «Вести Подмосковья».

На днях сотрудники столичного МВД «накрыли» в одной из квартир Марьино «фабрику», сотрудники которой за деньги вели подрывную деятельность на просторах Интернета. В «офисе» были обнаружены компьютеры, на которых хранились файлы с данными к тысячам аккаунтам для социальной сети «ВКонтакте».

«Наемники» Навального использовали их для продвижения в социальных сетях позитивного образа основателя так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» и его команды, создания ненависти к сотрудникам Мосгоризбиркома, Центральной избирательной комиссии и власти в целом, а также для призывов людей к массовым беспорядкам.

Источник издания в правоохранительных органах, осведомленный о ходе дела после задержания работников «фабрики», раскрыл подробности деятельности ботов Навального. Как выяснилось, работники «фабрики» вели отчетность, в которой указывали ссылку на комментарий и скриншот.

Для тиражирования идей своего босса тролли использовали популярные политические паблики «ВКонтакте», в частности, «Антимайдан», «Голос России», «Политика». Для работы в социальных сетях приспешники Навального создавали подставные страницы, в которой не было практически никакой информации о пользователе, зато создавалась иллюзия поддержки либерального сообщества.

По словам источника, работа марьинских троллей была хорошо организована. В пабликах распространялись комментарии по ранее согласованным тематическим тезисам. «Наемники» должны были всяческим образом продвигать идеи своего начальства в массы: мол, наладить жизнь в России возможно только с помощью митингов, в том числе незаконных.

Кроме того, комментаторы культивировали негативное отношение к МГИК, ЦИК, председателю Центризбиркома Элле Памфиловой, столичному мэру Сергею Собянину и правоохранителям. При этом Навального и его соратников в беседах обрисовывали только в «позитивном ключе».

Согласно материалам, боты в комментариях к публикациям в группах старательно провоцировали интернет-пользователей на конфликты и заводили дискуссии в нужную им сторону. Главной задачей ботов Навального было создать агрессивную обстановку, представить власть в невыгодном свете и подтолкнуть людей к выходу на улицы, чтобы те участвовали в беспорядках. Примечательно, на несогласных с позицией Навального тут же нападали, а единомышленников поддерживали.

Ранее стало известно, что сотрудники правоохранительных органов обнаружили в одной из квартир Москвы «фабрику троллей» Навального. По данным Telegram-канала «Шавки Красовского», штаб по публикации заказных комментариев был направлен на привлечение молодежи к незаконным акциям и беспорядкам. Сообщается, что Навальный прибегал к услугам «фермы», когда уже не мог использовать аргументы.

Напомним, так называемых «независимых кандидатов» не допустили к выборам в Мосгордуму. В ответ представители «оппозиции» устроили в российской столице незаконные акции.

Подчеркнем, что МГИК отказал некоторым представителям либеральной общественности абсолютно законно: в подписных листах было превышено допустимое число недействительных подписей. Например, у правой руки Навального, юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь процент брака составил почти 15% при разрешенном показателе в 10%. Кроме того, в ее документах нашли подписи мертвецов. Еще во время предвыборной кампании правоохранители нашли в одной из столичных квартир фабрику по рисовке подписей в пользу «оппозиционеров», в том числе Соболь.