Эксперт объяснил интерес Порошенко и Вакарчука к внешней политике

Экс-президент Украины Петр Порошенко и лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук планируют занять места в комитете новой Верховной рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству.

Главный редактор интернет-издания Politrussia.ru и политический аналитик Руслан Осташко считает, что в основе украинской внешней политики лежат деньги. По его словам, именно поэтому Порошенко и Вакарчук так стремятся работать комитете, который будет организовывать взаимодействие с их западными спонсорами.

Кандидатуры Порошенко и Вакарчука были поданы фракциями «Европейская солидарность» и «Голос» в среду, 21 августа.

Осташко полагает, что это решение Порошенко и Вакарчука вполне естественное и логичное. К тому же для Порошенко это возможность защитить свои активы, которые сейчас находятся под большой угрозой, подчеркивает политический аналитик.

«Все прекрасно понимают, что Украина является управляемым со стороны Запада государством и не имеет своего суверенитета. Какой смысл разговаривать с народом Украины, если можно разговаривать со своими хозяевами напрямую через этот комитет. Порошенко, будучи столько лет у власти, открыто признает, что решение вопросов Украины находится не внутри страны, а на внешнем периметре с западными политиками. Такому признанию можно поаплодировать, только о нем нужно было говорить изначально. Сейчас Порошенко это официально признал. Для Вакарчука же это возможность заявить о себе как о молодом политике нового времени, на которого Запад может сделать ставку. Это такие смотрины для Вакарчука, когда он хочет проявить себя для западных спонсоров», — заявил Осташко в беседе с Федеральным агентством новостей.

Для Украины самым важным «экспортным товаром» является тот факт, что она выполняет функции буфера между Западом и Россией, отмечает эксперт. Этот «экспортный товар» еще как-то можно попытаться использовать и продать.

«Он, конечно, не имеет такой ценности, как в 2014 году, но больше ничего Украина Западу предложить не может. Проект «Антироссия» в украинском государстве еще не похоронен полностью. Порошенко прекрасно понимает, что на Запад можно продать только этот проект или возможность использования Украины для давления на Россию. Но если Порошенко предстанет перед западными политиками как «старый конь», который не испортит борозды, то Вакарчук предлагает что-то новое. И это новое может быть страшнее, чем «старый конь» Порошенко», — рассказал собеседник ФАН.

Напомним, 21 июля на Украине прошли внеочередные выборы в Верховную раду Украины. Лидирующие позиции у партии президента Владимира Зеленского «Слуга народа» (43,16%). На втором месте — «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко (13,05%). Третью строчку заняла партия экс-премьера Юлии Тимошенко «Батькивщина» (8,18%). Следом идет партия экс-президента Украины Петра Порошенко (8,10%). Пятерку лидеров замыкает партия музыканта Святослава Вакарчука «Голос» (5,82%).

Позже сообщалось, что Петр Порошенко стал фигурантом уже 13 уголовных дел. Экс-президент подозревается в коррупции, превышении полномочий, отмывании денег и даже госизмене. Последнее обвинение связано с решением Порошенко отправить в Керченский залив украинские военные суда, которые вторглись в российские воды и не отвечали на требования российских пограничников остановиться.