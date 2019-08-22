Джонсон заверил Зеленского, что Россия не вернется в G7. События дня. ФАН-ТВ

Джонсон выступил против России в G7 Возможное участие России в «Большой восьмерке», похоже, всерьез обеспокоила власти Киева. Вплоть до судорожных звонков европейским лидерам. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с новым британским премьером Борисом Джонсоном. Бывший мэр Лондона нашел нужные слова и успокоил коллегу из Незалежной: возвращение России по-прежнему не планируется (как и ожидалось, из-за событий «крымской весны»). Этой же позиции Джонсон пообещал следовать и на саммите «семерки», который пройдет с 24 по 26 августа во Франции. Но слов британца, видимо, оказалось мало — теперь на очереди у Зеленского звонок главе Евросовета Дональду Туску. Уж не потому ли, что в словах Джонсона кроется некий подвох? Ведь он заверил, что Россия не вернется к формату G7, а вот про G8 ничего не сказал. Это, конечно, шуточная конспирология, но вот дальнейшее обсуждение может стать вполне серьезным. СМИ сообщают, что в первую очередь вопрос о России в прежнем составе поднимет американский лидер Дональд Трамп. По крайней мере, ранее он заявил, что формат с участием Москвы куда более уместен. В любом случае, даже если «восьмерка» останется в прошлом, то Россия, видимо, не сильно расстроится. Площадок для дипломатии и без того хватает. Ну, а если страна все же вернется к G8, место для саммита 2020 года уже предложено — Крым, по случаю 75-летия Ялтинской конференции. Но тогда ярых противников Кремля уж точно хватит инфаркт.

Власти США и Дании обсудили Гренландию Еще один интересный телефонный разговор состоялся между Вашингтоном и Копенгагеном. Госсекретарь США Майк Помпео созвонился с главой датского МИД Йеппе Кофодом. Они обсудили сотрудничество стран, даже, как ни странно, в Гренландии тема, которая для властей королевства, казалось бы, уже стала табу. Но, видимо, Помпео оказался куда менее брезгливым, чем президент Штатов Дональд Трамп. Из-за отказа Дании всего лишь обсудить продажу Гренландии, американский лидер устроил настоящую истерику: на несколько недель отложил встречу с премьер-министром королевства Метте Фредериксен. При этом саму страну Трамп назвал «очень особенной». Ну, или «с особенностями». В своей жесткой риторике он даже упрекнул Копенгаген в недостаточных расходах на оборону НАТО, хотя, казалось бы, причем здесь это. Датские власти, мягко говоря, поведению Трампа сильно удивились. Громкие новости дошли и до Кремля, но вмешиваться в хаотичный процесс тот не захотел: «Это не наше дело, мы таким международным шопингом не занимаемся. Этот вопрос скорее связан с отношениями США и Дании. Если мы правильно понимаем, сейчас там определенная черная кошка пробежала. Я оставлю это без комментариев», — заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России. Вероятно, Дания и США все-таки договорятся о совместном бизнесе в Гренландии. А если грубую риторику Трампа сгладит более дипломатичный Помпео, возможно, обсудят даже вопрос продажи. Но пока завладеть множеством ресурсов острова Штатам не удалось.