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В России не подадут руки новому главе комитета Рады по иностранным делам, уверен депутат

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Почему в России не подадут руки новому главе комитета Рады по иностранным делам Яременко

Депутат Верховной рады Украины Анна Гопко сфотографировалась со своим преемником на посту главы парламентского комитета по иностранным делам Богданом Яременко на фоне карты так называемой «Идель-Уральской республики» — нереализованного проекта национальной автономии народов Поволжья. В России уверены, что после этого ни один депутат Госдумы не захочет общаться с бывшим украинским дипломатом.

Снимок прославившейся своими антироссийскими высказываниями Анны Гопко и депутата Рады от «Слуги народа» Богдана Яременко на фоне карты «Идель-Урала», то есть «Волжско-татарского легиона» Вермахта, обсуждали в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1». Теперь уже экс-глава комитета Рады по иностранным делам подписала фотографию так: «Цивилизованная практика передачи дел преемникам в комитете по иностранным делам. Демократично, ответственно, прозрачно и стратегически. Для будущих успехов Украины обсудили с Богданом Яременко приоритеты работы комитета, поделилась опытом работы 8 созыва. Символическое фото на фоне карты «Идель-Урала» — сознательный выбор».

«Сознательный выбор! А потом вы нам говорите про новую власть, про то, что пришли новые люди, которые настроят отношения. Нет, они те же самые», — заметил ведущий политического ток-шоу Евгений Попов, обращаясь к украинцу Вадиму Трюхану, председателю правления общественной организации «Европейское движение Украины».

Почему в России не подадут руки новому главе комитета Рады по иностранным делам Яременко

«Наши — фотографируются, а ваши — забирают у нас территории и убивают людей», — ответил Попову Трюхан.

Почему в России не подадут руки новому главе комитета Рады по иностранным делам Яременко

«Это популизм. Мы ничего никогда у вас не забирали. Мы вам только давали всю жизнь, а вы брали и не благодарили. Этого маргинального сепаратизма в России нет. А вот это — комитет Верховной рады по международным делам. Пришли новые люди, а карта маргинальных сепаратистов Поволжья осталась.

Кадровый дипломат-профессионал, как вы называете Яременко, не может стоять на фоне такой карты. Это позор! Мы отсекаем все межпарламентские контакты сразу. С этим человеком ни один депутат из России не будет разговаривать. Он на коленях приползет. А до этого позвонит, услышит: «Карту снял? Нет? Пошел вон!». Разговор короткий с таким представителем Рады», — уверен Попов.

Он напомнил, что украинский политолог-международник Олег Волошин называет Яременко «клиническим русофобом», поскольку он критиковал Петра Порошенко за слишком мягкую политику по отношению к России.

«Тот факт, что Яременко сфотографировался на фоне карты, имеющей под собой корни в Вермахте, — это вообще анахронизм, который недопустим ни в каких дипломатических, ни внешнеполитических делах. Ему руку подавать перестанут», — добавил советник руководителя фракции «Справедливая Россия» Александр Романович.

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