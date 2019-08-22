Военный политолог рассказал о подоплеке приглашения России в G8 со стороны Трампа

Москва, 22 августа. Президент США Дональд Трамп публично заявил о желании вернуть Россию в союз стран «Большой восьмерки» и более эффективной работе G8 по сравнению с форматом G7. Военный политолог Александр Перенджиев объясняет ФАН подводные камни этого намерения Соединенных Штатов.

Дональд Трамп считает, что ряд вопросов было бы проще обсуждать, если Россия вернется в формат G8. По этому поводу он высказался как на встрече с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Белом доме, так и в ответах на вопросы СМИ и в собственном Twitter.

«Многие вещи, которые обсуждаются в G7, касаются России», — уточнил глава США и добавил, что Обама хотел исключить Россию из «Большой восьмерки», потому что его «переиграл» Владимир Путин.

Военный политолог Александр Перенджиев считает, что столь внезапное выступление Трампа в пользу возвращение России в G8 связано с желанием переманить Москву в «антикитайский» блок.

«G7 стала антироссийским союзом после того, как Россия возвратила себе Крым, — напоминает эксперт. — Но дело в том, что сейчас Соединенные Штаты ощутимо переключаются с антироссийского направления на антикитайское: это четко видно с момента их выхода из ДРСМД и заявления о размещении ракет средней дальности в Азии против Китая».

Еще одним наглядным примером смены политического курса США Перенджиев считает продажe Тайваню американских истребителей F-16, что вызвало протест со стороны Китая.

«Теперь Трамп намерен сделать G7 антикитайским союзом, но понимает, что и Россию надо «оторвать» от Китая и сделать если не ее противницей, то хотя бы нейтрализовать. Как максимум — присоединить ее к антикитайскому блоку, пусть даже не сразу, но постепенно», — считает эксперт.

Возвращению России в состав G8 противятся другие страны, но Трамп с ними считаться не намерен, утверждает военный политолог. Претензии к РФ из-за Крыма, минских соглашений или по другим причинам волнуют Францию, Германию или Великобританию, но никак не США — у Трампа более глобальные задачи, и тут не до «местных разногласий», уверен Перенджиев.

«Трамп плевал на их заявления с условиями для России: у него тут более глобальная политика, — говорит он. — Китай набирается военную и экономическую мощь, становится серьезным противником для США. При этом и Россия — страна не слабая, и в расстановке сил для США важно, с кем она будет. Если с Китаем, то Штатам будет сложно, а то и невозможно ему противостоять. Потому для начала надо вернуть Россию в состав G8».

Российский лидер Владимир Путин также прокомментировал возможное возвращение России в «Большую восьмерку». Он отметил, что Россия готова работать с европейскими партнерам в любом формате.