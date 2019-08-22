В Совфеде ответили Зеленскому на слова о возвращении России в G8

Спикер министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление президента Владимира Зеленского о возвращении России в G8 и его требование о «вхождении» Крыма в состав Украины.

«Буду Вас по-братски периодически консультировать, пока Вы не укомплектовали МИД Украины. А то неловко даже: вроде бы, опять же по-братски, хотели нас потролить, а получилось как всегда, хотя и по-братски», — написала в своем Facebook Мария Захарова.

Ранее Зеленский заявил о том, что восстановление членства России в G8 станет возможным только после «возвращения» Крыма и прекращения конфликта в Донбассе.

Член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей с сожалением констатировал, что Зеленский идет той же дорогой, что и его предшественник Петр Порошенко.

«Неверным путем идет товарищ, а путь этот протоптал Порошенко. Всех тех направлений, которые были обозначены предыдущими властями Украины, продолжает придерживаться Зеленский. Если бы он реалистом, то подобных заявлений из его уст не звучало. Крым никогда не вернется в состав Украины», — говорит сенатор от Республики Крым.

Российский политик также посоветовал Киеву поскорее закончить гражданскую войну в стране.

«Что касается войны в Донбассе, вооруженный конфликт должна прекратить сама Украина», — заключил Сергей Цеков.

Крым снова стал частью России в 2014 году по итогам референдума. Более 95% избирателей поддержали воссоединение с РФ, благодаря чему крымчане не понесли потерь.

В свою очередь на Украине после антиконституционного государственного переворота в свою очередь разгорелась гражданская война. Урегулированием вопроса на юго-востоке Украины занимается в том числе контактная группа в Минске. С осени 2014 года более 20 раз стороны заявляли о достижении соглашений по соблюдению «режима тишины» в регионе. Несмотря на это, солдаты ВСУ регулярно обстреливают территорию ДНР и ЛНР.

Ранее депутат Государственной думы РФ Константин Бахарев заявил о том, что об отторжении Крыма не может быть и речи.