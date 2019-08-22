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Россия

Путин высоко оценил потенциал угольной отрасли в России

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Путин высоко оценил потенциал угольной отрасли в России

Москва, 22 августа. Президент РФ Владимир Путин заявил, что рост угледобычи на территории страны должен сопровождаться реализацией программ, направленных на социальную поддержку и увеличение инвестиций в формирование систем безопасности на шахтах.

На встрече с главами угледобывающих регионов страны он подчеркнул, что рост угледобычи должен идти в ногу с внедрением современных технологий и увеличением инвестиций в создание надежных систем безопасности. Также, по мнению главы российского государства, важно заниматься обеспечением безопасных и достойных условий труда шахтеров, которые всегда отличались мужеством и прямотой.

Путин подчеркнул, что труд российских шахтеров высоко ценится и уважается в России. Лидер РФ поздравил работников уголовной промышленности с Днем шахтера, который будет праздноваться 25 августа.

«Наших славных горняков всегда отмечали мужество, прямота, упорство, работа с полной отдачей», — заметил Путин, обратив особое внимание на то, что угольная промышленность уже в течение 300 лет вносит огромный вклад в развитие России.

Глава российского государства заявил, что угольная отрасль в настоящее время демонстрирует достаточно высокие показатели как по добыче, так и по экспорту. По его словам, у отрасли большие перспективы роста на новых месторождениях.

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