Сирия, 19 августа. САА эвакуирует граждан из зон боевых действий. В Идлибе боевики подорвали электростанцию. В Дейр-эз-Зоре курды задержали двух мужчин, которые пытались установить бомбу. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: наносят удары по опорным пунктам радикалов в южных районах Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели рейд в Дейр-эз-Зоре по поиску боевиков ИГИЛ1, организовали в Хаме гуманитарный «коридор» для эвакуации мирного населения.

«Исламское государство1»: подозреваются в нападении на курдских радикалов в Дейр-эз-Зоре.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: подорвали электростанцию на юге Идлиба, оставив жителей поселка без электроэнергии.

Курды: наиболее вероятные организаторы подрыва КПП радикалов «Фронта национального освобождения» и автомобиля на севере Алеппо, в Дейр-эз-Зоре арестовали двух мужчин, которые устанавливали бомбу на дороге.

Провинция Алеппо

На дороге Каяля в городе Джараблус на северо-востоке провинции взорвался заминированный мотоцикл, как передает новостной портал Step News Agency. Место взрыва оцеплено «военной полицией» «Сирийской свободной армии» (САА), которая контролирует город. По предварительной версии боевиков, взрыв был организован курдскими радикалами «Демократических сил Сирии» (SDF), совершающих нападения на протурецких боевиков.

В поселке Джандарис неизвестный подбросил гранату в контрольно-пропускной пункт, занятый радикалами «Фронта национального освобождения» (он же «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир»). В результате взрыва один боевик получил повреждения, как передает тот же источник. В этом нападении боевики также обвиняют курдов.

Провинция Дейр-эз-Зор

Сирийские военнослужащие провели антитеррористическую операцию на западе провинции Дейр-эз-Зор в городе Абу-Кемаль, о чем сообщает информационный портал Deir Ezzor 24. Город расположен в приграничной зоне с Ираком и территориями, который контролируется курдскими радикалами «Демократических сил Сирии» и войсками международной коалиции, где по-прежнему укрываются террористы «Исламского государства», ушедшие в подполье.

Боевики SDF оставили контрольно-пропускной пункт неподалеку от Аль-Багуза. Причины, по которой боевики покинули пункт, не названы, о чем сообщил тот же источник.

В городе Дибан силами так называемых курдских сил внутренней безопасности «Асайиш» были арестованы двое мужчин, которые пытались установить самодельное взрывное устройство на главной улице, как передает портал Euphrates Post. Оба были заключены под стражу по обвинению в попытке организации подрыва и в участии в террористической деятельности ИГИЛ.

Провинция Идлиб

Поступают уточнения по повод взрыва в городе Идлиб, который прогремел утром. По данным Telegram-канала (@maaramc), один человек погиб в результате взрыва. Бомба была установленная в гражданский автомобиль.

ВВС Сирии продолжают наносить удары с воздуха по опорным пунктам радикалов. С воздуха были сброшены бомбы на укрытиям радикалов в районе города Кафр-Набаль, как сообщил местный источник в сети Twitter (@thiqanewsagency). В предместья поселка Хорш-Бенин самолеты ударили по укрытиям радикалов, как передает информагентство Step News.

Военные самолеты также нанесли удар по периметру турецкого наблюдательного поста в деревне Сурман в юго-восточной сельской местности Идлиба, где планировали укрыться радикалы «Тахрир аш-Шам», как передает Twitter-канал radio Al-Kul. Сирийская армия также отрезала боевиков от путей отступления к девятому турецкому наблюдательному пункту в Хаме.

По данным Twitter-канала SMM Syria радикалы подорвали электростанцию у поселка Басида к югу от города Маарет ан-Нуман. В ответ боевые самолеты ВВС Сирии сбросили на огневые точки радикалов бомбы.

Провинция Хама

Согласно данным арабского информагентства SANA, Министерство иностранных дел Сирии объявило об открытии гуманитарного «коридора» в районе поселка Суран в северной части провинции Хама, что позволит мирным гражданам покинуть районы, находящиеся под контролем террористов «Тахрир аш-Шам» и союзных им группировок. Источник указал, что беженцам будут обеспечены питание и медицинское обслуживание, а также жилье, пока не будут окончены боевые действия в провинции.

1 Организация запрещена на территории РФ.