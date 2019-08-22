Кемеровская Миссис Россия поделилась секретами стройности

Кемерово, 22 августа. Победительница конкурса «Миссис Россия–2019» рассказала, как она поддерживает стройность своей фигуры. Сообщается, что основные секреты мамы четверых детей – это спорт и правильное питание.

Обладательница титула «Миссис Россия–2019» 37-летняя Ксения Кривко из Кемерова поделилась секретами своей хорошей фигуры. Как передает РИА Новости, для поддержания формы женщина занимается в спортивном зале не менее трех раз в неделю, посещает курсы йоги и не употребляет мясо в пищу.

Она является не только красивой женщиной, но и мамой четверых детей, которым 10, 8, 5 лет и 2 года. Ксения Кривко рассказала, что за время каждой беременности она набирала порядка 25 килограммов, но сумела быстро избавиться от лишнего веса благодаря постоянным спортивным тренировкам под руководством тренера и правильному питанию. Сейчас ее вес находится на уровне 57–58 килограммов при росте 175 сантиметров.

Кроме того, победительница «Миссис России–2019» заявила, что она не планирует детей, но если ребенок появится, то она и ее семья будут счастливы.

Отметим, что Ксения Кривко заявлена как представительница России на международном конкурсе красоты, который пройдет в Китае. «Миссис Земной шар» состоится 8 декабря.