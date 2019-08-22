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В Госдуме предложили провести саммит G8 в Ялте

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В Госдуме предложили провести саммит G8 в Ялте

Лидеров «Большой семерки» стоит пригласить в 2020 году сразу в Крым. Такую инициативу в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей озвучил депутат Госдумы Александр Шерин.

«Я думаю, что стоит пригласить лидеров «Большой семерки» не просто в Россию, а в Крым. Тем более что в 2020 году исполняется 75 лет Ялтинской конференции», — заявил Шерин.

Визит высоких зарубежных делегаций на полуостров по приглашению Москвы станет фактическим признанием Крыма со стороны Запада, пояснил парламентарий.

Кроме того, Россия могла бы тем самым напомнить западным «партнерам» про встречу трех лидеров антигитлеровской коалиции в 1945 году, а также про значимость вопросов, которые на ней обсуждались, отметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне.

«Надо пригласить их прямо в Ливадийский дворец. Это было бы символично», — резюмировал член фракции ЛДПР.

Ранее свое мнение о формате работы в рамках восьми ведущих государств планеты озвучил президент России Владимир Путин. Отвечая на вопросы журналистов, он заявил, что «мы никогда ни от чего не отказываемся» и в любое время «ждем в гости наших партнеров». При этом Путин напомнил, что существуют и другие значимые международные организации, в числе которых — «Большая двадцатка».

В Госдуме предложили провести саммит G8 в Ялте

Впоследствии идею о переходе от формата G7 к G8 и, соответственно, о возвращении России в этот представительный клуб держав в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом озвучил французский лидер Эммануэль Макрон. Американский коллега поддержал это предложение. 

Напомним, Ялтинская конференция союзных держав состоялась в феврале 1945 года в Ливадийском дворце. Встреча лидеров стран антигитлеровской коалиции — СССР, США и Великобритании — была посвящена установлению послевоенного мирового порядка.

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