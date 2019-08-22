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Акинфеев рассказал, что обозначают цвета на российском флаге

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Акинфеев рассказал, что обозначают цвета на российском флаге

Москва, 22 августа. Вратарь столичного ЦСКА Игорь Акинфеев и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на открытии детского футбольного турнира в Бронницах рассказали, что для них значит День флага России.

По мнению голкипера армейцев, красный цвет на триколоре символизирует победу, синий — голубое небо над головой.

«А белый цвет — это, наверное, процветание. Поэтому нам повезло с цветами, нам повезло со страной», — объяснил Акинфеев.

Руководитель Подмосковья согласился с такой интерпретацией и отметил, что День флага России — важный и торжественный праздник, сообщает телеканал «360».

Юные футболисты, которые участвовали в Кубке Игоря Акинфеева, рассказали, что с российским флагом у них ассоциируются такие слова, как «Родина», «сила», «честь», а также «гордость».

Напомним, 22 августа 2019 года российский триколор отмечает 350 лет с того дня, как он стал символом России.

Ранее временно исполняющий обязанности руководителя Петербурга Александр Беглов поздравил жителей города с Днем государственного флага. Он подчеркнул, что триколор является гордостью Российской Федерации и олицетворяет ее свободу.

По его словам, российский флаг позволяет гражданам почувствовать гордость за страну и за ее многочисленные успехи и достижения.

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Источник: Телеканал «360»
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