ФАН публикует первые фото из освобожденного Хан-Шейхуна в сирийском Идлибе

Дамаск, 22 августа. Федеральное агентство новостей публикует первые фото из освобожденного от террористов города Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб.

Как сообщалось ранее, корреспонденты ФАН одними из первых вошли в Хан-Шейхун вместе с подразделениями Сирийской арабской армии.

Передовые отряды спецподразделений «Силы Тигра» заняли город без боя, но этому предшествовали ожесточенные столкновения с террористами. Кроме того, боевиков поставило в тупик отсечение дороги М5 к северу от города.

Теперь Хан-Шейхун перестал быть последним оплотом террористов в Идлибе, и он перешел под полный контроль САА. Отметим, что боевики покидали окрестности города очень быстро, хотя ранее запрещенная в РФ группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» заявляла о готовности сражаться до победного конца.