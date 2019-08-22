Суд признал законным арест провокатора, атаковавшего ОМОН во время массовых беспорядков

Москва, 22 августа. Мосгорсуд оставил в СИЗО провокатора Евгения Коваленко, который бросил урну в правоохранителей на незаконном митинге, прошедшем в столице 27 июля. Об этом сообщили в пресс-службе суда

«Суд отклонил жалобу защиты обвиняемого на его арест», — рассказали ТАСС в пресс-службе Мосгорсуда.

Ранее столичный Мещанский районный суд отправил Коваленко под арест на два месяца, поскольку во время несанкционированной акции он предположительно атаковал бойца ОМОНа и попал брошенной урной в бедро спецназовца. Очевидцам удалось заснять инцидент на видео.

В отношении Евгения Коваленко было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Ему грозит штраф в размере до двухсот тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до пяти лет.

Кроме того, Коваленко проходит по объединенному уголовному делу о массовых беспорядках, которое возбудили после незаконного митинга, состоявшегося 27 июля. Также его фигурантами стали Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин, Данила Беглец и Валерий Костенок. Последний уже признал свою вину.

Расследование в отношении Коваленко, Беглеца, Кирилла Жукована и еще двух фигурантов на данный момент завершено. Все материалы уже переданы в суд.

Напомним, организаторами массовых беспорядков выступили представители так называемой оппозиции, которых на законных основаниях не зарегистрировали кандидатами на выборах в Мосгордуму, поскольку они предоставили поддельные подписи. Особенно здесь отличилась Любовь Соболь, почти 15% подписей которой оказались липовыми. Отметим, что соратница скандального блогера Алексея Навального неоднократно становилась центральной фигурой разбирательств, связанных с фальсификацией подписных листов. Например, столичные правоохранители обнаружили в одной из московских квартир целую «фабрику поддельных подписей». Кроме того, Соболь и ее «коллеги» не постеснялись использовать подписи мертвецов.

Все организаторы незаконной акции, прошедшей 27 июля, были помещены под стражу. Избежать ареста удалось только Любови Соболь, которая прикрылась малолетней дочерью. Однако против «оппозиционерки» все же завели административное дело. Кроме того, призывавшая к массовым беспорядкам Соболь получила внушительный штраф.