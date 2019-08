Суд признал законным арест провокатора, атаковавшего ОМОН во время массовых беспорядков

Напавшего на сотрудника ОМОНа участника несогласованного митинга арестовали на 2 месяца ⠀ Мещанский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и заключил 48-летнего участника акции под стражу до 27 сентября. Против Коваленко возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». ⠀ На несогласованном митинге 27 июля мужчина бросил в силовика мусорное ведро, чем причинил ему «физическую боль и моральный вред». Коваленко грозит до 10 лет лишения свободы. #актуальнаяполитика #политика #факты #новости #актуальное #политика

