В Севастополе в День флага развернули огромный российский триколор

День государственного флага Российской Федерации, который отмечается 22 августа, празднуют по всей стране. Особенно торжественно праздник проходит в городе русских моряков Севастополе. В День флага в Севастополе на площади Нахимова под звуки российского гимна развернули огромный 50-метровый российский триколор, самый большой на всем Крымском полуострове, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей с места события.

В праздничной акции приняли участие юные моряки — курсанты Нахимовского училища, а также сотрудники МЧС, школьники и студенты, представители молодежных общественных организаций, жители Севастополя. 50-метровое полотнище развевалось под звуки гимна России, гимна Севастополя и других патриотических музыкальных произведений.

В беседе с корреспондентом ФАН юные участники патриотического флешмоба, не скрывая волнения, рассказали, как важен для них этот праздник: ведь российский флаг для них — это символ воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Пятилетие этого знаменательного для всех россиян события отметили в марте этого года.

Как рассказал представитель Черноморского флота генерал-лейтенант Анатолий Домненко, тот факт, что государственный флаг РФ вот уже пять лет гордо реет над Севастополем, очень важен для всех жителей полуострова.

«Еще в 1705 году Петр I приказал поднимать триколор на гражданских судах, — напомнил Домненко. — С тех пор прошло много лет, но государственный флаг всегда был и остается символом чести и доблести русского народа».

И сегодня, как и всегда, знамя нашей великой Родины мы должны хранить и нести с гордостью, отметил моряк.

Севастопольцы, собравшиеся на площади Нахимова, вспоминали, как более пяти лет назад — в феврале 2014 года — они собрались именно здесь, чтобы выразить неприятие госпереворота на Украине и громко заявить о своем желании воссоединиться с Россией. Поэтому эту площадь с тех пор иногда называют точкой старта «Русской весны».

Выступая перед горожанами, врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев отметил, что многие жители города не только приняли участие в патриотической акции, но и вывесили в честь праздника российские триколоры у себя на балконах.

«Такое проявление патриотизма вызывает у меня гордость за наш город», — подчеркнул градоначальник.

В 18 часов в Севастополе в Дня государственного флага РФ начнется праздничный концерт «Знамя единства».

Ярко проходит праздник и в столице Республики Крым Симферополе, где тоже был развернут огромный российский флаг размером 28 на 16 метров, площадью в 450 кв. м и весом в 100 килограмм. На улицах Симферополя волонтеры раздавали тысячи ленточек в цветах российского флага, а молодежь провела танцевальный флешмоб.

Крым и Севастополь воссоединились с Россией в марте 2014 года по итогам референдума, на котором за это решение проголосовало более 95% жителей полуострова.