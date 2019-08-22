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В России возбуждено первое уголовное дело о договорном футбольном матче

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В России возбуждено первое уголовное дело о договорном футбольном матче

Ростов-на-Дону, 22 августа. Первое уголовное дело за проведение договорного футбольного матча завели в России. Об этом сообщает издание «ФедералПресс».

По данным ресурса, у владельца ростовского клуба «Чайка» прошли обыски в рамках расследования МВД по статье об оказании противоправного влияния на исход игры в третьем по значимости турнире страны между клубами «Чайка» и «Черноморец». Встреча состоялась несколько месяцев назад.

Отмечается, что обыски проводили столичные сотрудники главного управления экономической безопасности МВД.

Согласно имеющимся данным, в разных регионах РФ на указанный матч были сделаны ставки на общую сумму 60 миллионов рублей, а выплаты составили свыше 350 миллионов рублей, что резонно вызвало подозрения у правоохранительных органов.

Напомним, благодаря победе ростовская «Чайка» смогла пробиться во второй по силе турнир РФ — ФНЛ. Неспортивный характер матча ранее установил Российский футбольный союз.

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Источник: ФедералПресс
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