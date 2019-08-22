За что три физика из России получили престижную медаль Дирака

В начале августа физики-теоретики российского происхождения — Вячеслав Муханов (представляет Мюнхенский университет), Алексей Старобинский (представляет Институт теоретической физики имени Ландау) и Рашид Сюняев (представляет Институт космических исследований РАН и Институт астрофизики общества имени Макса Планка) — стали лауреатами престижной медали Дирака.

Согласно официальной формулировке, выходцев из России наградят за «вклад в развитие современной космологии». Конечно, каждый из ученых внес свой вклад в развитие этой науки, но их связывает общая тема.

Старобинский известен как пионер теории инфляции. Он предсказал наличие в структуре реликтового излучения следов гравитационных волн. Муханов, будучи еще в Физическом институте Лебедева, работал над приложениями квантовой теории к инфляционной модели. Среди же работ Сюняева больше всего известны совместные исследования с Яковом Зельдовичем — советским физиком-теоретиком, астрофизиком. Они смогли предсказать падение интенсивности реликтового излучения в направлении крупных скоплений галактик — так называемый эффект Сюняева – Зельдовича.

Все это дало лучшее понимание анизотропии реликтового излучения, мощного инструмента исследования ранней Вселенной. Поясним, реликтовое излучение — это остаточное тепловое излучение ранней горячей Вселенной. В 1964 году его случайно обнаружили радиоастрономы Арно Пенциасу и Роберт Вилсон. Изначально горячее, это излучение из-за расширения пространства сместилось в микроволновый диапазон и стало невидимо для глаз. Тем не менее оно осталось доступным для радионаблюдений.

В настоящее время теория инфляции практически общепринята. Так, на сайте Института теоретической физики им. Ландау инфляционная теория считается одной из самых полных и проработанных в фундаментальной физике и космологии.

Напомним, что медаль и премия Дирака присуждается Международным центром теоретической физики имени Абдуса Салама. Размер премии составляет 5000 долларов США (приблизительно 328 тысяч рублей). Награда присуждается ежегодно с 1985 года. Традиционно лауреатов объявляют 8 августа, то есть в день рождения великого физика Поля Дирака. Само же вручение награды состоится в конце 2019 года.