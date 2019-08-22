Новак и Цивилев рассказали Путину об «умной энергетике» и главных проблемах Кузбасса

Москва, 22 августа. Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с главами угледобывающих регионов России.

В совещании также принимает участие и министр энергетики Александр Новак. Он сообщил главе государства о развитии шахт Кузбасса, долгосрочных тарифах на период до 2025 года между РЖД и угольной отраслью, перспективах «умной энергетики». Отдельно Новак затронул и вопрос переселения семей шахтеров из аварийного фонда. По его словам, процесс должен завершится через 10 лет.

Президент РФ в свою очередь заметил, что на экспорт в прошлом году Россия поставила 200 млн тонн угля, но растущая зависимость от внешних рынков, по его словам, создает определенные риски.

«У наших конкурентов, это Австралия и Индонезия, логистка лучше, чем у нас. Дело в том, что центры добычи у них расположены ближе к местам отгрузки. Мы это должны иметь ввиду и учитывать при формировании планов», — сказал Путин.

Глава государства также напомнил, что в минувшем году РФ установила рекорд по добыче угля, и в этом, конечно, огромную роль сыграл Кузбасс. После Путин предоставил слово губернатору региона Сергею Цивилеву. Он отметил, что Минэнерго очень помогает региону. Кроме того, по его словам, несмотря на кризисы, угольная отрасль России все равно наращивает объемы добычи.

«Мы научились конкурировать в мире, заняли третье место, И если мы не будем занимать свою нишу, ее займут другие. Сейчас мы внедряем лучшие технологии, учитываем и экологию, и мнение людей. Спасибо за то, что в Кузбассе создаются образовательные центры по разведке и обработке твердых полезных ископаемых», — сказал политик.

Отдельно Цивилев выделил три самых важных вещи для развития угольной промышленности в Кузбассе.

«Первое — это долгосрочный и понятный тариф на перевозку по железной дороге. Второе — развитие Восточного полигона. Это даст возможность развивать и Сибирский федеральный округ и Дальневосточный федеральный округ. Кроме того, есть еще одна проблема ветхого аварийного жилья для шахтеров. Эти вопросы нужно решить в ближайшее время», — заключил он.

Напомним, совещание проводится в преддверии Дня шахтера. Его отмечают в России ежегодно 25 августа.