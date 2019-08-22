Поклонская назвала возможный обмен задержанных россиян разумным шагом украинских властей

Москва, 22 августа. Задержанные на Украине граждане России Александр Баранов, Евгений Мефедов и Максим Одинцов готовятся к юридической процедуре обмена на граждан соседней страны. Об этом сообщил адвокат заключенных Валентин Рыбин.

По его словам, обмен может случиться уже в ближайшее время. Депутат Государственной думы РФ Наталья Поклонская в эксклюзивном комментарии для Федерального агентства новостей заявила, что очень переживает за соотечественников, прежде всего, жителей Республики Крым.

«Хочу поддержать и пожелать сил и терпения родным похищенных и удерживаемых властью Украины в качестве политических заложников крымчан Баранова и Одинцова, — отметила она. — Ко мне неоднократно обращались их матери и жены, на протяжении нескольких лет ведя переписку с уполномоченными органами».

По словам заместителя председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции, большую роль в этом громком деле играет министерство иностранных дел РФ.

«Благодаря добросовестному и выверенному отношению МИД России сегодня есть возможность и надежда на их освобождение и возвращение домой в Крым, — сказала собеседница ФАН. — Надеюсь, все получится, и это будет первым разумным шагом новой власти на Украине».

Ранее адвокат россиян Валентин Рыбин заявил, что на данный момент задержанные получают решения украинских судов, чтобы иметь возможность участвовать в обмене.

Евгений Мефедов был среди трех граждан РФ, задержанных после трагедии в одесском Доме профсоюзов. Он находился в числе активистов «Антимайдана» в момент поджога здания, получил ожог кисти и отравление угарным газом. Мефедова украинские силовики задержали в больнице только на том основании, что он предъявил российский паспорт.

Привлечь россиянина к ответственности за участие в событиях 2 мая 2014 года в Одессе местные «правоохранители» так и не смогли. В итоге его начали обвинять в посягательстве на территориальную целостность Украины из-за того, что Мефедов возложил цветы к памятнику освободителям украинского города Николаева во время Великой Отечественной войны.

В феврале 2018 года Подольский районный суд Киева приговорил российских военных Александра Баранова и Максима Одинцова к 13-ти и 14-ти годам лишения свободы соответственно. Их обвинили в государственной измене и дезертирстве из украинской армии на территории Крыма. Следственный комитет России, в свою очередь, инициировал дело об их похищении украинскими спецслужбами.

Напомним, что с началом работы Госдумы в осеннюю сессию Поклонская будет входить в состав другого комитета нижней палаты парламента — по международным делам.