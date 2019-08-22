Глава МИД Ирана заявил, что Тегеран не начнет войну в Персидском заливе

Осло, 22 августа. Тегеран не собирается начинать войну в Персидском заливе, но будет обороняться, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф во время визита в Норвегию.

«Мы не начнем войну в Персидском заливе, но будем защищать себя», — приводит агентство Reuters слова министра.

Комментарий главы дипломатического ведомства Ирана связан с нарастающей напряженностью в зоне Персидского залива из-за инцидентов с нападениями и задержанием иностранных танкеров. Кроме того, обострились отношения между Ираном и Соединенными Штатами из-за выхода Вашингтона из иранской ядерной сделки и введения санкций против Тегерана.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя кризис в отношениях Ирана и США, обратил особое внимание на тот факт, что любое «неосторожное движение» в Персидском заливе приведет к конфликту с разрушительными и непредсказуемыми последствиями.