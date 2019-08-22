Военный эксперт рассказал, зачем Польше нужна новая база НАТО

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил с заявлением о том, что страна нуждается в новой долгосрочной базе НАТО. Также он поддерживает размещение дополнительного числа американских военнослужащих.

Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец связывает желание Польши иметь новую базу НАТО с тем, что страна за последние годы взяла курс на удовлетворение интересов США и НАТО.

«Это не вопрос «или-или». Нам нужна база НАТО в Рамштайне, нам нужна новая долгосрочная база НАТО в Польше», — заявил Моравецкий.

Кроме того, польский премьер также раскритиковал ФРГ за недостаточные, по его мнению, расходы на оборону.

По словам Баранца, первой причиной такого поведения Польши является некая угроза от России. Даже без серьезной аналитики тут можно говорить о «польской паранойе», отмечает военный эксперт.

«С другой стороны, ушлые поляки, приглашая американцев, ищут определенные военные выгоды. Так или иначе, но военные траты на вооруженные силы США придется сокращать. Кроме того, США за такой польский реверанс готовы даже платить, чтобы поляки больше покупали американского оружия. А тут будет иметь выгоды американский военно-промышленный комплекс. Но вот это идиотское желание Польши — пригласить американцев и НАТО на свою территорию — имеет национально-психологический аспект», — заявил Баранец в беседе с Федеральным агентством новостей.

Поляки внушили себе, что сегодня или завтра российские вооруженные силы во главе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу «ворвутся» в Варшаву и оккупируют Польшу, подчеркивает военный эксперт.

«Так, Польша невероятно спекулирует на российской угрозе и пытается это продавать все сильнее. С другой стороны, поляки рассчитывают, что чем больше на территории страны будет американцев, тем сильнее Польша срастется с НАТО, тем лучше она будет прикрыта от мнимых российских угроз. Кроме того, здесь есть еще одна скрытая цель Польши. Каким-то образом поляки получают сигналы от США, но не говорят об этом. И это пожелание самих американцев», — сказал он.

Более того, в Германии говорят о том, чтобы Америка убрала свое ядерное оружие и вообще сократила свой огромный контингент на немецкой территории, говорит эксперт.

«Поэтому мы наблюдаем такую хитрую игру, которая подается как инициатива поляков, а на самом деле — это давление США. Они готовят на территории Польши свои запасные аэродромы и хотят превратить ее в свой плацдарм. Не нужно воспринимать заявления польских генералов и политиков как собственное желание. Это лицемерная и лукавая игра. США давят на Польшу, потому что хотят ближе придвинуться к российским границам», — сообщил собеседник ФАН.

Ранее сенатор Франц Клинцевич заявил, что наращивание военного контингента США в Польше может создать повышенную военную напряженность в Европе. Клинцевич считает, что от Варшавы можно ожидать чего угодно, в том числе и разрешения на размещение американских ракет. Однако любая попытка Польши играть «несвойственную ей роль в мировой политике» заканчивалась плачевно, сказал Клинцевич.