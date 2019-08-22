Ravon восстанавливает поставки автомобилей на российский рынок

Москва, 22 августа. «УзАвтоМоторс» (бывший GM-Uzbekistan) восстанавливает через своего дистрибьютора поставки автомобилей на российский рынок, прекращенные в мае 2018 года. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

«Новую страницу успехов и побед компания связывает с проверенными временем автомобилями Ravon R4, Ravon R2 и Ravon Nexia R3», — следует из сообщения.

Указанные машины являются рестайлинговыми версиями известных моделей, построенных General Motors совместно с корейской Daewoo. Отмечается, что Ravon R4 более известен водителям как Chevrolet Cobalt, Ravon R2 — как Chevrolet Spark, а Ravon Nexia R3 — как Chevrolet Aveo.

По имеющимся данным, стоимость Ravon R2 стартует от 646 тыс. рублей, за R3 Nexia придется заплатить 670 тыс. рублей, чуть больше будет стоить R4 — от 678 тыс. рублей.

Предприятие GM-Uzbekistan с прошлой весны прекратило поставки транспортных средств Ravon в Россию из-за пересмотра ценовой стратегии, который был продиктован повышением ставок утилизационного сбора в России, а также проведением масштабного усовершенствования производственных мощностей предприятия для создания новых моделей.

В апреле этого года сообщалось, что реализацию бюджетных автомобилей Ravon возобновят на российском рынке, бренд постепенно возвращается в страны СНГ.