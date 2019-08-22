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Евкуров оценит подготовку к масштабным учениям «Центр-2019» в Оренбургской области

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Евкуров оценит подготовку к масштабным учениям «Центр-2019» в Оренбургской области

Оренбург, 22 августа. Бывший глава Ингушетии, а ныне замминистра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров проверит подготовку к масштабным военным учениям «Центр-2019» в Центральном военном округе. 

Как сообщили в Минобороны РФ, сегодня он прибыл на полигон Донгуз в Оренбургской области. Здесь Евкуров проведет рабочее совещание, командование ЦВО доложит ему о подготовке к учениям, а также встретится с военными делегациями других стран. Напомним, участниками учений станут военные из Китая, Индии, Пакистана, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и Киргизии. Кроме того, Евкуров лично проведет осмотр районов размещения соединений, воинских частей и подразделений, которые примут участие в учениях.

Как сообщалось ранее, учения «Центр-2019» пройдут с 16 по 21 сентября. Они развернутся одновременно на шести полигонах — Аданак, Алейский, Донгуз, Тоцкий, Чебаркульский и Юргинский. Тренировки пройдут и на полигонах ВВС и ПВО в Сафакулево и Ашулуке. 

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