Федосееву-Шукшину перевезли из Болгарии в Москву из-за проблем со здоровьем

Москва, 22 августа. Известную российскую актрису Лидию Федосееву-Шукшину, которая почувствовала себя плохо в Болгарии, перевезли в московскую клинику в ночь на 22 августа.

По словам близкого окружения артистки, в настоящее время состояние актрисы стабильное. Как отметил пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин, здоровье Федосеевой-Шукшиной ухудшилось в воскресенье из-за нарушения мозгового кровообращения ввиду повышения сахара и давления. Об этом пишет РИА Новости.

«Организацию взяла на себя ее дочь, Мария Шукшина. Сейчас она находится в клинике, ее состояние стабилизировалось», — сообщил Горжанкин.

Напомним, в СМИ появилась информация, что Федосеева-Шукшина перенесла сердечный приступ во время отдыха в Болгарии. Дочь российской актрисы Мария Шукшина опровергла эти сообщения, назвав их «очередным шумом в желтой прессе».

Ранее сообщалось, что младшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга крайне негативно относится к браку матери с продюсером Бари Алибасовым и требует развода пары.

Лидия Федосеева-Шукшина родилась 25 сентября 1938 года в Ленинграде. Широкую известность она получила благодаря картинам «Два капитана», «К Черному морю, «Катя-Катюша», «Сверстницы», «Спасите наши души», «Сватовство», «Папа на все руки», «Парк советского периода».