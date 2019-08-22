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Twitter удалил оскорбительное изображение флага России

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Twitter удалил оскорбительное изображение флага России

Москва, 22 августа. Администрация микроблога Twitter удалила сообщение пользователя с оскорбительным изображением государственного флага России. Об этом сообщила пресс-служба Роскомнадзора.

«По требованию Роскомнадзора администрация сервиса микроблогов Twitter удалила сообщение пользователя с изображением, в неприличной форме оскорбляющим государственный флаг Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

Таким образом, отметила пресс-служба органа, было исполнено требование Генеральной прокуратуры России, поступившее в ведомство.

Напомним, в марте этого года в России был принят пакет законов о порядке ограничения доступа к информации, оскорбляющей официальные государственные символы, Конституцию и государство. В случае обнаружения такой информации владельцам ресурса дается на ее удаление 24 часа с момента получения уведомления, в противном случае ресурс ждет блокировка.

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Источник: Пресс-служба Роскомнадзора
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