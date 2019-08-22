Россия и КНР запросили брифинг в Совбезе ООН из-за планов США по ракетам в Азии

Москва, 22 августа. Россия при поддержке Китая запросила брифинг в Совете Безопасности ООН в связи с намерением США разместить ракеты средней и меньшей дальности в Азии. Об этом заявила журналистам на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Действия США создают угрозу для международной безопасности. Поэтому мы и сочли необходимым запросить брифинг в СБ ООН, чтобы привлечь внимание международного сообщества к данной проблеме», — заявила спикер ведомства.

В среду, 21 августа, российский лидер Владимир Путин заявил, что Москва разочарована испытаниями в США ракеты средней дальности наземного базирования, которые противоречат ДРСМД. Глава государства указал на то, что Вашингтон вышел из ДРСМД, чтобы протестировать новую ракету.

Накануне Пентагон опубликовал видеоролик, на котором запечатлены тестовые испытания крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Старт состоялся впервые после одностороннего выхода Америки из соглашения. Сообщалось, что пуск ракеты состоялся с калифорнийского острова Сан-Николас.

Напомним, ДРСМД запрещал ракеты дальностью 500-5500 километров​​​. Действие соглашения подошло к концу 2 августа текущего года.

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил о намерении Вашингтона выйти из ДРСМД в 2018 году. При этом Штаты заявляли, что Москва якобы нарушала положения этого соглашения. Российская сторона неоднократно уличала именно Штаты в нарушении условий договора.