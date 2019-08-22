Политолог объяснил, почему Савченко обвинила украинцев в выборе Зеленского

Депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко до сих пор пребывает в шоке, что не смогла пробиться в парламент. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал политолог, эксперт Института стран СНГ Артем Журко.

Авторитаризм вместо демократии

Надежда Савченко, которая обвиняется в подготовке теракта в центре Киева, выразила уверенность, что украинцы выбрали не демократию, а авторитаризм.

«Мы, украинцы, выбрали на Украине далеко не демократию, а авторитаризм. Мы выбрали одного человека, которому дали 73% доверия, выбрали партию, которой дали 43% поддержки. Украинцы не разбирались в персоналиях, не хотели изучать программы, не хотели понимать, что у партии должна быть идеология республиканцев или демократов. Они хотели одного человека — батьку, хозяина, который придет и все решит», — заявила Савченко.

Она уверена, что оппозиции на Украине «больше нет». Общество должно контролировать работу правящей партии, считает Савченко.

«Если одна партия («Слуга народа». — Прим. ФАН) будет дисциплинированно ходить в парламент, то остальной части парламента на работу можно просто не приходить — от них ничего не будет зависеть. Теперь украинцы должны радоваться, если они получают больше комитетов, больше полноты власти, потому что мы получаем эту власть, как и народ, если они наши слуги», — подчеркнула Савченко.

Провал Савченко

Как считает Артем Журко, Надежда Савченко, с треском пролетевшая мимо Верховной рады, до сих пор шокирована результатами выборов прежде всего в отношении себя. Она пытается найти причины и разобраться, что же с этим народом не так.

«Поэтому Савченко и пришла к самому простому умозаключению о том, что народу нужен хозяин, батька, который будет ответственен за все происходящее. На Руси до сих пор популярно мнение о том, что народу нужен Царь. Эти умозаключения далеко не новы. Другое дело, что в здравом уме трудно представить в роли эдакого «хозяина» Владимира Зеленского. Особенно, если не увлекаться просмотром сериала «Слуга народа». Это, собственно, и послужило для многих граждан Украины основанием отдать голос за его кандидатуру. Они хотят проверить, как на самом деле будет совпадать художественный вымысел с действительностью», — пояснил Артем Журко.

Эксперт напомнил, что ситуация, сложившаяся на Украине, красноречиво свидетельствовала о том, что хуже уже некуда. И именно поэтому немалым аргументом в пользу Зеленского было то, что из более чем 40 кандидатов не было реального персонажа, которого можно было отнести к настоящему заботливому хозяину Украины.

«Что касается политических программ и партийных идеологий, особенно после запрета и гонений ряда партий по идеологическому признаку, на Украине в этом плане выбор то не велик. И предпочтения традиционно отдавались по принципу либо «за своих», либо за тех, кто не успел наворовать. Так продолжалось до тех пор, пока команда Зеленского не привнесла в эту скучную политическую рутину свежую альтернативу с туманными перспективами. Учитывая то, что партия «Слуга народа» была создана несколько месяцев назад и толком так и не донесла свою программу до избирателя. Да и чего-то кардинально нового, откровенно говоря, в этой программе избиратель вряд ли может найти. Разве что обещания о лишении неприкосновенности депутатов и внедрение новых форм взаимоотношений народа с властью», — добавил Артем Журко.

Политолог отметил, что у команды Зеленского те же обещания, что и у других, только поданы они под другим соусом. Поэтому авторитаризмом тут и не пахнет, уверен эксперт.

«Подавляющее большинство команды «Зе» особой роли не играет. Это ничем не отличается от партийных раскладов в предыдущем созыве Рады, так как в любом случае главные решения как принимались, так и будут приниматься с учетом желания европейских и американских покровителей Украины. Именно они чувствуют себя в роли настоящего хозяина Украины. По сути, они и есть «батьки», которые там все и решают, оставляя народу роль наблюдателя», — заключил Артем Журко.

20 мая Владимир Зеленский в парламенте принес присягу народу Украины. В ходе своей речи он объявил о роспуске Верховной рады и досрочных выборах.