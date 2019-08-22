 Жизнь пятилетней девочки, потерявшейся в лесу, охраняла медведица. ФАН-ТВ

Обезвоженная, голодная, напуганная, но живая. Пятилетняя Зарина Авгонова после трех суток в лесу наконец-то нашлась. Блуждая в темноте, волонтеры поисково-спасательных отрядов не прекращали поиски ни на минуту и не теряли надежду.

В поисковой операции были задействованы около тысячи человек: сотрудники полиции, МЧС, Следственного комитета, Росгвардии, но первыми увидеть Зарину посчастливилось волонтерам поисково-спасательного отряда «Рысь» и поисково-учебного центра «Ратник». Совместными усилиями они нашли девочку в двух километрах от места пропажи.

«Мы услышали неотчетливый детский голос больше похожий на голос птицы, мы стали прислушиваться, после чего сработали еще раз на отклик и продвинулись немного вперед в сторону исходящего звука. Получилось так, что девочка дала о себе знать, громким криком, что она здесь, после чего мы аккуратно, не пугая девочку, мы начали заходить с разных сторон», — рассказывают поисковики ПСО «Ратник».

«Леша сказал, всем стоять, всем тихо! И только после этого девочке сказали, чтобы она крикнула. Потом мы пошли на звук, она была с правой стороны, мы вправо бежали. Она стояла на месте, потом Леша ее взял на руки и донес до самого конца пути», — продолжают поисковики.

«Мы продвинулись с Алексеем непосредственно в этот кустарник, то есть ребята обошли со всех сторон, я светил фонариком, Алексей увидел девочку, я раздвинул кусты, Алексей взял девочку на руки», — говорят поисковики.

Чтобы найти Зарину подключили вертолеты, тепловизоры, световую башню и квадрокоптер. За трое суток поисковики осмотрели территорию площадью около 100 кв. км.

«Был создан единый штаб из представителей приехавших на место поиска 5 отрядов Национального центра и нижегородского отряда «Рысь». Все эти три дня они работали вместе и отрабатывали задачи, поставленные полицией. Именно такое взаимодействие и четкая координация и дали тот результат, в который мы все верили, и все ждали», — отметила директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина.

История поисков и счастливого спасения полна мистики. Как рассказывают поисковики, на месте, где девочка пропала, стрелки компаса отказывались работать, а найденные следы ребенка наводили ужас даже на опытных поисковиков.

«Когда на вторые сутки были найдены первые следы девочки, они пересекались со следами медведицы. Весьма возможно, что медведица шла по ее запаху. Она была со своим медвежонком, следы медвежонка тоже были найдены, может быть, она действительно охраняла ребенка», — рассказал Владимир Кошкарев, руководитель ПСО «Надежда».

А началось все банально: Зарина Авгонова приехала с бабушкой и дедушкой к родственникам в деревню, на следующий день ходила со взрослыми за грибами. Но после обеда осталась дома с одним из родственников, и пока 65-летний мужчина отвлекся, Зарина ушла с территории участка в неизвестном направлении.

Сейчас девочка в больнице, ее жизни ничего не угрожает. Ребенок истощен, с ним работают врачи.