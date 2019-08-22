Экс-депутат Рады назвал позором для Украины слова Зеленского о возвращении России в G8

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал на своей странице в Facebook пост о возможном возвращении России в G8. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Зеленскому подсунули «бессмысленный набор букв», а бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко счел эту публикацию в соцсети «позором для Украины».
По словам Владимира Зеленского, с марта 2014 года, когда участие России в «Большой восьмерке» было приостановлено, ничего не изменилось.
«Украинский Крым продолжает быть оккупированным, украинский Донбасс до сих пор страдает от войны», — написал президент Украины.
По его мнению, если Москва вернет Крым и освободит украинских моряков, то это «будет сигналом миру о том, что Россия готова снова занять свое место в повестке дня высокой дипломатии».
«Уважаемый президент Украины, вам подсунули бессмысленный набор букв», — отреагировала на пост Зеленского Мария Захарова.
Она указала на четыре досадных заблуждения, допущенные Зеленским в его посте, и пообещала украинскому президенту «по-братски периодически консультировать» его по вопросам дипломатии и международной повестки.
Отреагировал на попытку Зеленского «указать России на ее место» и депутат Верховной рады V-VI созывов Алексей Журавко.
Он заявил, что пост Зеленского о возвращении России в G8 — из серии «Моська назвала условия прохождения Слона по городу».
«Что ж ты делаешь, Вова? Я понимаю, что это, конечно, модно, после того как Майдан полностью лишил Украину суверенитета, надувать щеки и делать вид, что мы на что-то влияем, но не так же глупо. Майдан и политика Потрошенко, которой, несмотря на голоса 75% украинцев, следует Зеленский, четко определили наше место в международных отношениях. Увы, как в известном фильме, оно «возле параши». И пока мы будем следовать убийственным для страны заветам Петра Алексеевича — оно не изменится», — написал в Facebook Журавко.
А в комментарии Федеральному агентству новостей политик пояснил, что ему стыдно за слова Зеленского.
«Как Зеленский может что-то решать на международном уровне и что-то кому-то советовать, не имея никакой свободы действий? Украина после госпереворота полностью зависит от Запада и все, что говорят ее первые лица, продиктовано Вашингтоном. Это раз.
Во-вторых, Украина и до Майдана никогда ничего не решала на международной арене. Стыдно, что Захаровой пришлось напомнить Зеленскому об этом. Это позор для Украины, что ее президент не понимает, что такое международная дипломатия», — сказал Алексей Журавко.
По его мнению, глава государства должен заботиться о том, что волнует простых украинцев, решать их насущные проблемы, в том числе путем реализации минских соглашений, дабы в стране установился мир.
«Но Зеленский не торопится заниматься внутренней политикой, он говорит о том, на что повлиять не может. Тем самым он показывает, что он никчемный руководитель страны и не оправдает надежд своих избирателей. Вместо этого он будет делать то, что ему говорит Запад, обслуживать чужие геополитические интересы и закрывать глаза на то, как народ Украины нищает, уезжает из страны или погибает. Может, он и думает, что является монстром геополитики, но на самом деле он никто, и слоны и киты его уже почти раздавили. Пускай прекращает лезть в международную политику, а посмотрит, что творится дома», — заключил Журавко.