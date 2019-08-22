Экс-депутат Рады назвал позором для Украины слова Зеленского о возвращении России в G8

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал на своей странице в Facebook пост о возможном возвращении России в G8. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Зеленскому подсунули «бессмысленный набор букв», а бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко счел эту публикацию в соцсети «позором для Украины».

По словам Владимира Зеленского, с марта 2014 года, когда участие России в «Большой восьмерке» было приостановлено, ничего не изменилось.

«Украинский Крым продолжает быть оккупированным, украинский Донбасс до сих пор страдает от войны», — написал президент Украины.

По его мнению, если Москва вернет Крым и освободит украинских моряков, то это «будет сигналом миру о том, что Россия готова снова занять свое место в повестке дня высокой дипломатии».

«Уважаемый президент Украины, вам подсунули бессмысленный набор букв», — отреагировала на пост Зеленского Мария Захарова.

Она указала на четыре досадных заблуждения, допущенные Зеленским в его посте, и пообещала украинскому президенту «по-братски периодически консультировать» его по вопросам дипломатии и международной повестки.

Отреагировал на попытку Зеленского «указать России на ее место» и депутат Верховной рады V-VI созывов Алексей Журавко.

Он заявил, что пост Зеленского о возвращении России в G8 — из серии «Моська назвала условия прохождения Слона по городу».

«Что ж ты делаешь, Вова? Я понимаю, что это, конечно, модно, после того как Майдан полностью лишил Украину суверенитета, надувать щеки и делать вид, что мы на что-то влияем, но не так же глупо. Майдан и политика Потрошенко, которой, несмотря на голоса 75% украинцев, следует Зеленский, четко определили наше место в международных отношениях. Увы, как в известном фильме, оно «возле параши». И пока мы будем следовать убийственным для страны заветам Петра Алексеевича — оно не изменится», — написал в Facebook Журавко.

А в комментарии Федеральному агентству новостей политик пояснил, что ему стыдно за слова Зеленского.

«Как Зеленский может что-то решать на международном уровне и что-то кому-то советовать, не имея никакой свободы действий? Украина после госпереворота полностью зависит от Запада и все, что говорят ее первые лица, продиктовано Вашингтоном. Это раз. Во-вторых, Украина и до Майдана никогда ничего не решала на международной арене. Стыдно, что Захаровой пришлось напомнить Зеленскому об этом. Это позор для Украины, что ее президент не понимает, что такое международная дипломатия», — сказал Алексей Журавко.

По его мнению, глава государства должен заботиться о том, что волнует простых украинцев, решать их насущные проблемы, в том числе путем реализации минских соглашений, дабы в стране установился мир.