Москва, 22 августа. Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Виктор Зубарев предложил снизить НДФЛ для многодетных матерей. Он предложил главе Минфина Антону Силуанову рассмотреть возможность снижения ставки налога на доходы физических лиц для многодетных матерей.

В Госдуме предложили снизить НДФЛ для многодетных матерей. По мнению политика, было бы справедливо снизить ставку налога для многодетных матерей с 13% до 4%. Как пишет «Российская газета», кроме того, по словам Зубарева, мерой поддержки может стать снижение стандартного налогового вычета. Парламентарий призвал провести эксперимент в регионах, где многодетные семьи находятся в зоне риска, в том числе в Хакасии, Забайкальской и Курганской областях.

Ранее сообщалось, что нуждающиеся многодетные семьи в РФ могут освободить от имущественного налога.

В Госдуме предложили освободить нуждающиеся многодетные семьи от налога на один объект жилой недвижимости, находящийся в собственности. По закону, нуждающейся признается многодетная семья, среднедушевой доход которой не превышает величину прожиточного минимума, установленного в регионе.

Депутат комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов, единоросс Сергей Вострецов разработал поправки в Налоговый кодекс РФ, которые предлагают освободить от налога на одно жилое недвижимое имущество, находящиеся в собственности семьи (например, на квартиру, дом или земельный участок), многодетные семьи, которые отнесены к нуждающимся в дополнительной социальной поддержке.

Вострецов отметил, что налог на недвижимость может стать существенной суммой для некоторых семей, иногда доходящий до месячного дохода.

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в России проживает порядка 1,2 млн многодетных семей. Соответственно, примерно столько же — квартир или домов, совокупный размер налога на которые сформирует общую сумму выпадающих доходов.

Кроме того, сообщалось, что в России хотят установить экологический налог на потребление бензина. Инициатива направлена на защиту окружающей среды от воздействия выхлопных газов. В документе также говорится о «внесении изменений в правила дорожного движения, направленных на совершенствование обеспечения безопасности дорожного движения, развитие электромобильного транспорта и велосипедного движения».