Киев, 22 августа. Бывший представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донбассе Роман Бессмертный заявил, что не видит конца этому конфликту при нынешнем развитии событий. Об этом он рассказал в интервью газете «Факты».

«В 2014-м я, исходя из исторических параллелей, предполагал, что она (гражданская война на Украине, прим. ФАН) растянется лет на семь. Теперь, глядя на то, что происходит сейчас, скажу, что ей нет конца», — подчеркнул Бессмертный.

Напомним, внутриукраинский конфликт начался в 2014 году, когда в стране произошел государственный переворот. Жители Луганской и Донецкой областей, которые отказались подчиняться новой власти, образовали самопровозглашенные народные республики — ЛНР и ДНР.

В 2014 году бывший украинский лидер Петр Порошенко во время предвыборной кампании заявлял, что гражданская война на Украине завершится, как только он займет пост президента. Однако конфликт в Донбассе длится до сих пор. По последним данным ООН, жертвами украинской гражданской войны стали около 13 тысяч человек.

Внутриукраинский конфликт неоднократно пытались урегулировать на встречах в Минске. Несмотря на достигнутые соглашения о прекращении огня, перестрелки в Донбассе все еще продолжаются. Ранее в ДНР сообщили, что украинские силовики размещают запрещенную минскими соглашениями военную технику рядом с жилыми домами на территории Донбасса.