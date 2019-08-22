Военный эксперт назвал лучшую защиту России от американского гиперзвука

Военный эксперт Виктор Литовкин сомневается, что в ближайшее время США смогут разработать и поставить на вооружение гиперзвуковые ракеты.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер в интервью Fox News заявил, что Соединенным Штатам Америки, вероятно, потребуется около двух лет на создание гиперзвукового оружия.

«Думаю, что это вопрос пары лет», — ответил Эспер на вопрос журналистов.

Комментируя заявление главы Пентагона, военный аналитик, полковник в доставке Виктор Литовкин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что Россия не будет участвовать в новой гонке вооружений, на которую Москву хотят спровоцировать в Вашингтоне.

«Наши военные бюджеты несравнимы: у них 750 млрд долларов, у нас около 60, поэтому соревноваться с США бессмысленно. Во-вторых, у нас уже есть гиперзвуковой планирующий блок «Авангард», есть гиперзвуковая ракета «Кинжал» для самолетов МиГ-31. «Кинжал» летает на 2000 км, а вместе с радиусом МиГ-31 эта дальность возрастает до 4000. Эта ракета уже испытана, находится в войсках, так что США придется нас догонять. Ну и есть еще противокорабельный «Циркон», правда эта ракета пока еще не принята на вооружение и пока не применялась нигде, но тем не менее идет работа над другими видами гиперзвукового оружия, которые будут созданы в ближайшее время. Мы никуда не торопимся», — пояснил эксперт.

Литовкин также напомнил, что Соединенные Штаты Америки на протяжении нескольких десятилетий вели работы над созданием полноценного гиперзвукового оружия, однако все их проекты имели серьезные изъяны, не позволяющие армии их полноценно использовать.

«Конечно, полагать, что такая технически развитая страна как США не сможет сделать гиперзвуковое оружие, конечно нельзя. Они сделают, но не факт, что в ближайшие 2-3 года, ведь если бы у них уже что-то было, то они бы это показали, хотя бы испытания. Ведь как раз от испытаний до принятия на вооружение проходит 2-3 года. Но США пока ничего не заявляли. Так что пока можно рассматривать слова Эспера как пиар-ход и сказать, что обещать — не значит жениться, — продолжил собеседник ФАН.

Но даже если предположить, что в течение следующих двух-трех лет США смогут совершить невозможное и разработают действующее гиперзвуковое оружие, особо волноваться по этому поводу не стоит. Вряд ли высшие военные чины США решатся на прямое столкновение с армией России. Самая лучшая защита от американского гиперзвука — российская ядерная триада.

«Россия и США являются друг для друга сдерживающим фактором, потому что у обеих стран есть стратегическое ядерное вооружение, 90% мирового ракетно-ядерного потенциала принадлежат РФ и США, поэтому говорить, что у нас с ними может быть какой-то серьезный конфликт, несерьезно. И там и там есть здравомыслящие люди, которые, несмотря на громкие заявления, не станут применять таких средств, ведь любой конфликт между нами может вылиться в Третью мировую, причем ракетно-ядерную войну», — заключил военный аналитик.

Ранее исполняющий обязанности министра сухопутных сил США Райан Маккарти сообщил, что Соединенные Штаты ведут разработку гиперзвуковой ракеты с баллистической боеголовкой радиусом действия, который ранее был запрещен договором РСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности).