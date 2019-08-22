В Госдуме поддержали идею уроков киберспорта в школе

Введение факультативных уроков по киберспорту может помочь школьникам в выборе жизненного пути. Такое мнение в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей озвучил депутат Госдумы Борис Чернышов.

Ранее с предложением ввести такие факультативы в российских школах выступил «Институт развития Интернета» (ИРИ). По мнению авторов инициативы, это позволит развить у учащихся стратегическое и логическое мышление, умение принимать быстрые решения и работать в команде. В письме на имя главы Минпросвещения России Ольги Васильевой они привели список приемлемых для школьников игр. В их числе — World of Tanks, FIFA и Dota 2.

«Я бы обратил внимание на то, что это факультатив, а не обязательный урок. Ребята, которым интересны компьютерные игры, и так в них играют. Но если мы будем подключать к этому вопросу специалистов, они помогут школьникам через такой досуг развить умение организовать эффективную работу команды, определять и выбирать стратегии ведения игры», — заявил Чернышов.

Кроме того, такие наставники могли бы подсказать ребятам, чем им стоит заняться в будущем и на какие свои навыки лучше обратить внимание, отметил заместитель председателя комитета ГД по образованию и науке.

«Например, кто-то будет эффективен при работе на крупные государственные компании, а кто-то мог бы участвовать в разработке новых игр и выводе их на рынок. Это положительно скажется на развитии нашей страны», — пояснил парламентарий.

Депутат привел в пример конкретную игру.

«В игре FIFA много показателей, много параметров, которые приходится анализировать, чтобы подобрать оптимальный состав, выявить слабых игроков. И разобраться в них школьнику помогут на таком факультативе. Впоследствии эти знания могут быть применены при формировании настоящих команд в реальной жизни. Может быть, это станет основой для будущей карьеры, например как тренера, скаута в футбольном мире», — добавил Чернышов.

Член фракции ЛДПР признался ФАН, что и сам играл в компьютерные игры.

«Это были разные спортивные симуляторы, которые сейчас интересуют очень многих, и стратегии, которые в свое время выпускались пачками. Это интересно. В них есть не только сюжетная линия, они заставляют задуматься над проведением каких-то тактических действий, позволяют отработать те или иные стратегии», — подытожил парламентарий.

За комментарием от «целевой аудитории» ФАН обратилось к ученику 11 класса московской школы Александру Тукмакову, страстному поклоннику компьютерных игр. Он согласился с тем, что некоторые из перечисленных ИРИ игрушек способны развить в детях те или иные навыки, однако предложил дифференцировать их по возрасту.

«Minecraft может научить основам кооперации, строительства и развитию креативности, но в старших классах играть в кубики будет скучно. А Warcraft может развить понимание рыночной экономики, умение работать в команде не по пять человек, а по 25 в рейдах. Такие аспекты, как создание гильдий, могут помочь социализации и развитию воображения, ведь ты отыгрываешь роль своего персонажа в игре, а значит, можешь придумать для него целый сюжет», — рассказал Александр.

Dota очень сильно нацелена на командную игру, отметил старшеклассник.

«Важна скорость реакции и тактическое понимание поля битвы, что делает игру неплохой для школ. Но не для маленьких детей, так как там нужна просто отличная реакция», — пояснил он.

В общении с ФАН подросток оценил и возможность игры на факультативах в FIFA.

«Это, если быть честным, не самая лучшая игра для школ, так как кроме футбола, в плане команд и игроков, в ней учится особо нечему», — заявил Александр.

По его мнению, Minecraft был бы интересен для учащихся начальной школы и помог бы развить свои творческие навыки, а Warcraft и Dota можно было бы предложить для школьников 5—11 классов.

«Танки (World of Tanks. — Прим. ФАН) я рассматривать не стал по причине их дикой медленности. Они не будут интересны детям любых возрастов. В них и сейчас играют одни сорокалетние деды», — резюмировал школьник.

Ранее председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев предлагал ввести в школах и вузах новый предмет – «антикоррупционное право». По мнению депутата, такое решение позволило бы формировать у детей и молодежи антикоррупционное правосознание.