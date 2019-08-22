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Бузова пережила нападение на Бали

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Бузова пережила нападение на Бали

Москва, 22 августа. Поющая телеведущая Ольга Бузова пережила нападение на Бали. Девушку атаковала обезьяна. Причем Бузову предупреждали о том, что к животным лучше не приближаться, но она не послушала, за что поплатись дорогими очками Jimmy Choo.

Инцидент произошел в одном из главных храмов острова Улувату на вершине крутого утеса. В храме обитает множество обезьян. Они чувствуют себя крайне привольно и творят, что хотят абсолютно безнаказанно, пишет портал «Дни.ру».

 Бузова стала снимать стаю мартышек на телефон и выкладывать видео в сторис в своем Instagram. В итоге на одном кадре можно видеть, как певица делает селфи на фоне животных, а на другом — примата, грызущего очки певицы.

«На океан и закат я могу смотреть бесконечно, но с этого дня это место у меня запомнится как место, где обезьяна внаглую украла мои любимые очки», — заявила певица.

Как отмечает Пятый канал, Бузова разрыдалась и попросила мужчин вернуть аксессуар, но он уже был безнадежно испорчен. По данным «Вечерней Москвы», на Бали Ольга прилетела для участия в съемках нового проекта. 

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