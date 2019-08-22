Mail.ru Group заявила о намерении выкупить долю в каршеринге YouDrive

Москва, 22 августа. Российская технологическая компания Mail.ru Group заявила о намерении выкупить контрольную долю в каршеринге YouDrive. Об этом говорится в сообщении холдинга.

Mail.ru Group и инвестиционная компания Proxima Capital хотят купить долю в каршеринге YouDrive. В периметр сделки войдут сервис краткосрочной аренды машин для такси YouDrive Business и платформа для передачи автомобилей в каршеринг YouDrive Pool.

К настоящему моменту объем инвестиций неизвестен, однако есть информация, что они быть направлены на будущий совместный проект Mail.ru Group и Сбербанка. Планируется, что автопарк сервиса будет увеличен с 2,5 тыс. до 10 тыс. автомобилей.

«Компания продолжит заниматься глубоким анализом данных и сконцентрируется на увеличении эффективности использования автопарка», — подчеркивается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в РФ начала работу горячая линия Роспотребнадзора по услугам такси и каршеринга стартует. В сообщении ведомства подчеркивается, что информация о правах при пользовании услугами такси и каршеринга высоко востребована среди российских граждан.