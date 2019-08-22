Захарова назвала пост Зеленского в Facebook бессмысленным набором букв. События дня. ФАН-ТВ

Захарова ответила Зеленскому на пост о G8 Ответа на слова о «большой восьмерке» президент Незалежной Владимир Зеленский дожидался недолго. Спикер МИД РФ Мария Захарова провела украинскому лидеру небольшой «разбор полетов». Сегодня тот написал, что на пути к G8 от России ждут конкретных действий, в том числе возвращения Крыма — в ином случае страна якобы не готова занять место в «высокой дипломатии». Но вот Захарова эту речь назвала бессмысленным набором букв, отметив, что Россия и без «восьмерки» играет важнейшую роль на мировых площадках. В том числе в Совбезе ООН, который, кстати, поддержал Минские соглашения, и Украина обязана их выполнять, о чем Захарова тоже напомнила. Как и о том, что сигналов от Зеленского ждут в реальности, а не в соцсетях.

300 человек эвакуированы с теплохода в Петербурге Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту трагичного инцидента в Петербурге. Сегодня утром на Октябрьской набережной загорелся теплоход «Петр Чайковский». Жертвой пожара стал один человек, он скончался по пути в больницу. Данные о пострадавших уточняются. По версии следствия, возгорание по неизвестной причине произошло в каюте бортмеханика. На место прибыли экстренные службы и потушили огонь за 40 минут. Как сообщают СМИ, в тот момент на теплоходе находились более 300 человек — все они эвакуированы. Сейчас оперативники осматривают судно и выясняют все детали происшествия.

В Госдуме предложили усилить роль парламента В Госдуме все чаще звучат идеи о расширении ее полномочий. Депутат, член комитета по бюджету и налогам Михаил Щапов, призвал усилить роль парламента в сфере законодательства ради защиты прав граждан. По его мнению, сейчас многое определяют нормативно-правовые акты кабмина в обход Госдумы. Однако депутат считает, что инициатив, не требующих подготовки таких актов, должно стать существенно больше, чем сейчас. Для примера он назвал различные предложения по уменьшению кредитной нагрузки на россиян. Отметим, что ранее усилить роль Госдумы призвал и ее спикер Вячеслав Володин. И даже предложил точечно изменить Конституцию, например, ради прямого участия парламента в формировании правительства. Но пока эти нововведения звучат лишь на уровне дискуссий.