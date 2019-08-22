Украинские суды готовят к обмену активистов «Куликова поля»

Киев, 22 августа. Процедура юридического оформления документов для того, чтобы обвиняемые украинским судом в сепаратизме граждане России Максим Одинцов, Александр Баранов и Евгений Мефедов могли принять участие в обмене и оказаться в РФ, идет в настоящее время. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей рассказал адвокат обвиняемых Валентин Рыбин.

«Идет процедура подготовки обмена. Граждане России Одинцов, Баранов и Мефедов проходят процедуры юридического оформления. В том числе получают решения украинских судов, чтобы ребята могли нормально участвовать в обмене», — рассказал собеседник ФАН.

По его словам, паспорта Одинцова и Баранова находятся в материалах расследования. Проблемы с получением паспорта были только у Мефедова.

«Я надеюсь, что сегодня Российская Федерация решит этот вопрос», — заявил Валентин Рыбин.

Гражданин России, уроженец города Йошкар-Ола Евгений Мефедов был в числе трех россиян, задержанных после трагедии в одесском Доме профсоюзов. Он находился среди активистов «антимайдана» в момент поджога Дома профсоюза. Получил ожог кисти и отравление угарным газом. Был задержан украинскими силовиками в больнице только на том основании, что предъявил российский паспорт.

Привлечь Мефедова к ответственности за участие в событиях 2 мая 2014 года в Одессе украинские «правоохранители» так и не смогли. В итоге, его начали обвинять в посягательстве на территориальную целостность Украины из-за того, что он возложил цветы к памятнику освободителям украинского города Николаева во время Великой Отечественной войны.

В феврале 2018 года Подольский районный суд Киева приговорил российских военных Александра Баранова и Максима Одинцова к 13 и 14 годам лишения свободы соответственно. Их обвинили в государственной измене и дезертирстве из украинской армии на территории Крыма.

Следственный комитет России, в свою очередь, инициировал дело об их похищении украинскими спецслужбами. Пока остается неизвестным, идет ли подготовка к обмену еще одного гражданина России Сергея Долженкова, обвиняемого украинскими властями в сепаратизме.

20 августа Евгений Мефедов и Сергей Долженков были отпущены под залог из украинских СИЗО. Как сообщил их адвокат Валентин Рыбин, едва выйдя на свободу, его подопечные тут же совершили «особо опасный политический рецидив в циничной форме» — вновь возложили цветы к памятнику освободителям города Николаева от фашистов.