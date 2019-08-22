Путин поручил Кабмину использовать разработки ученых РФ в фарминдустрии

Москва, 22 августа. Российский лидер Владимир Путин поручил Кабмину предусмотреть в политике развития фармацевтической отрасли до 2030 года меры по учету итогов научных исследований в области разработки конкурентоспособных отечественных медикаментов. Соответствующее поручение опубликовано в четверг на сайте Кремля.

Отмечается, что указания даны после посещения Уральского федерального государственного университета.

Российский президент поручил предусмотреть в стратегии развития фармацевтической промышленности РФ на период до 2030 года шаги, направленные на обеспечение учета результатов научных исследований в области разработки конкурентоспособных российских медикаментов.

Ответственным назначен премьер-министр Дмитрий Медведев, который должен подготовить соответствующий доклад до 20 декабря 2019 года.

Кроме того, кабинету министров поручено до 1 ноября представить инициативы по модернизации порядка разработки, изготовления и применения отечественных радиофармацевтических медикаментов, а также по расширению области их применения.