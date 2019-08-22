Онищенко предотвратит заражение Донбасса страшной болезнью от ВСУ

У двенадцати помещенных в карантин военнослужащих 92-й бригады ВСУ может подтвердиться наличие чумы. Об этом заявил в интервью Федеральному агентству новостей депутат Государственной Думы РФ заслуженный врач России Геннадий Онищенко. По словам медика, в ближайшее время он планирует посетить Донбасс, где зарегистрирована пока не подтвержденная вспышка заболевания.

Начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов, ссылаясь на разведданные, сообщил о прибытии в расположение 92-й бригады в Авдеевке специалистов-эпидемиологов из Харькова. Экстренное сообщение появилось также на официальном сайте оперативного командования ДНР. Предполагается, что 12 боевиков заразились чумой от своего товарища, инфицированного крысой, которую он пытался приручить.

«Я приеду на территорию Донбасса сегодня вечером или завтра утром по другому поводу, но я разберусь с этим вопросом, — рассказал Геннадий Онищенко. — Если подтвердится этот диагноз, нужно будет провести дезинфекцию на сопредельных территориях, отловить крыс, обследовать их на контаминацию — это сегодня не проблема. Думаю, мы обеспечим эту работу (по профилактике распространения заболевания на территорию РФ. — Прим. ФАН)».

По мнению врача, чума сегодня уже не имеет такой опасности для человечества, как в Средние века. Современные методы профилактики и лечения позволяют успешно контролировать уровень заболеваемости. Однако очаги заболевания и его природные переносчики встречаются до сих пор.

«Чума, конечно, есть. В частности, нас беспокоят границы с Монголией — в районе Республики Алтай, Хакасии. Там идет активизация очередного очага: в начале 2018 года на территории Монголии были случаи заболевания», — объяснил собеседник ФАН.

На территории Донбасса вспышки инфекции также не исключены, добавил Онищенко, особенно в расположении украинских военных частей.

«Они (инфекционные заболевания. — Прим. ФАН) даже обязаны там быть, учитывая то, что мы иногда видим. Например, во время визита вновь избранного руководителя (президента Украины Владимира Зеленского. — Прим. ФАН), когда он смотрел бытовые условия вооруженных формирований Украины. И учитывая, что на территории Украины вообще разрушена вся система эпидемиологической работы — все пришло в запустение», — добавил Онищенко.

Парламентарий допустил вероятность того, что у заболевших бойцов ВСУ будет обнаружен другой, более опасный, чем чума, диагноз.

«Если хотите, я бы даже сказал: лучше была бы чума. Но это может быть и ГЛПС (геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. — Прим. ФАН), которая наиболее реальна там. Она будет пострашнее чумы», — предупредил Онищенко.

По мнению медика, жителям России в любом случае не стоит опасаться эпидемий, вызванных занесенными с Украины вирусами: в случае подтверждения опасных диагнозов санитарно-эпидемиологические службы нашей страны примут все необходимые меры. Но пока об этом говорить рано, убежден Онищенко.

В настоящее время помещенные в карантин боевики находятся под наблюдением медиков из Харьковского военного госпиталя. Предполагается, что до получения окончательных результатов анализов они будут оставаться в воинской части.

Добавим, что у солдата ВСУ, заразившего своих сослуживцев, помимо подозрения на чуму, предварительно диагностирован лептоспироз — заболевание, поражающее печень и почки. Предполагается, что им он мог заразиться от летучей мыши, которую, как и крысу, он пытался приручить.