Русская семья попросила у властей РФ защиты от насилия в Германии

Российский программист Николай Эрней, проживающий в Германии вместе с женой, семилетним сыном и новорожденной дочкой, обратился Европейский информационный центр прав человека (ЕИЦПЧ) в Вене за помощью. Его письмо есть в распоряжении Федерального агентства новостей. По словам Эрнея, его ребенок в школе подвергся насилию со стороны беженцев — мальчика не только постоянно избивали, но также душили и пытались воткнуть карандаш ему в шею.

«Мы пытались поменять школу на русскую, но нам не разрешили — ребенок по закону должен учиться только в немецкой школе. Тут другой вопрос: на частную школу нет денег, а в государственных везде дети беженцев избивают других школьников. Это продолжается уже последние три года», — рассказывает в своем письме программист.

В марте этого года мальчик вообще отказался ходить в школу, рассказал в своем обращении Николай Эрней.

«Ребенок не объяснял нам причины, и только после долгих расспросов мы выяснили, что на сына напал беженец и душил его за горло, — указано в письме. — За пропуски школы положены штрафы в размере 100-1500 тысяч евро за сутки, тюремное заключение для родителей, а ребенка отправят в приемную семью».

На уроках по истории в немецкой школе граждан России называют плохими людьми, жалуется Николай Эрней.

«Сын пришел домой и рассказал, что им на уроке говорили, какие русские плохие, а немцы мирные и добрые», — говорится в письме.

Теперь семья ради собственной безопасности вынуждена вернуться в Россию, а программист ищет защиты у российских властей.

«Прошу правозащитников отправить мое обращение президенту России, поскольку только он сможет вмешаться в ситуацию и спасти российские семьи, проживающие в Германии, от постоянного насилия», — пишет автор.

Как рассказал магистр международного права, президент Европейского информационного центра прав человека в Вене Гарри Мурей, они помогают Эрнею и его семье решить возникшие проблемы.

«Мы находимся с ним постоянно на связи, чтобы быть в курсе всех дел», — говорит правозащитник.

По мнению Мурея, происшедшее с семьей Эрнея — это вопиющее нарушение гражданских прав в ФРГ.

«Мы в очередной раз стали свидетелями вопиющего нарушения прав ребенка в послевоенной Германии, — отметил правозащитник в комментарии корреспонденту ФАН. — Немецкие власти самым наглым и циничным образом запрещают посещать русскому ребенку школу, с обучением на языке страны, где он родился, культура и ментальность которой ему гораздо ближе, чем немецкая. Совершенно очевидно, что эти действия входят в грубое противоречие с 14-й статьей Хартии Европейского союза об основных правах, которая гарантирует каждому человеку право на бесплатное образование и обучение, а также право родителей определять характер обучения и образования своих детей в соответствии со своими религиозными, философскими и педагогическими взглядами».

Еще более четко право на образование своих детей, согласно собственным убеждениям, закрепленного во второй статье Протокола I к Европейской конвенции об основных правах и свободах человека, говорит глава ЕИЦПЧ в Вене.

«Все это прекрасно известно немецким чиновникам, но ярая неприязнь к выходцам из России как обычно берет вверх над благоразумием и буквой закона», — с горечью констатировал Гарри Мурей.

22 августа семья прилетает в Россию, но вынуждена продолжать платить почти две тысячи евро в месяц за арендованное в Германии жилье — так как расторгнуть договор с владельцами по закону они не могут.