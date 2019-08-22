Метро Москвы требует от «оппозиционеров» возместить убытки от митинга 27 июля

Москва, 22 августа. Столичный метрополитен подал иск с требованием возместить убытки к так называемым «оппозиционерам», которые призывали к массовым беспорядкам на несогласованном митинге в столице после того, как соратников скандального блогера Алексея Навального не зарегистрировали на выборы в Мосгордуму из-за массовых фальсификаций подписей.

Глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале сообщил, что Коптевский районный суд Москвы зарегистрировал иск МУП «Московский метрополитен» к Навальному, Яшину, Галяминой, Милову, Соловьеву, Жданову и Степанову.

«Дело у судьи Петровой, суммы и детали иска пока неизвестны», — отметил он.

Напомним, соратников скандального блогера Алексея Навального не зарегистрировали на выборах в Мосгордуму из-за фальсификации подписей. Например, у юриста так называемого «ФБК» Любови Соболь нашли 15% липовых подписей. Кроме того, в ее избирательных листах обнаружили подписи мертвецов.

Также Соболь организовала «фабрику» по рисовке голосов. Аналогичными незаконными методами пользовались и другие сторонники Навального, в том числе Илья Яшин и Дмитрий Гудков.

В Москве 27 июля прошел несогласованный с властями города митинг, участники которого вели себя крайне агрессивно: кидались в сотрудников полиции и росгвардейцев бутылками, кусками асфальта и мусорными баками, кроме того, в ход пошли газовые и перцовые баллончики. Правоохранители работали максимально аккуратно и профессионально, делая все возможное для обеспечения безопасности москвичей.

Ранее сообщалось, что известный московский ресторан «Армения», расположенный на Тверской, подал иск на 550 тыс. рублей к организаторам несогласованной акции 27 июля. В такую сумму владельцы оценили ущерб от закрытия ресторана вечером в субботу — администрация приняла решение завершить рабочий день раньше, чтобы не подвергать клиентов опасности и неприятным эмоциям из-за столкновений с участниками незаконного митинга.