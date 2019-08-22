Полиция завела два уголовных дела после массовой драки с цыганами в Кузбассе

Кемерово, 22 августа. Сотрудники правоохранительных органов возбудили два уголовных дела после массовой драки с цыганами в Кузбассе.

По имеющимся данным, два производства возбуждено по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Известно, что расследование взяло на контроль руководство главка министерства внутренних дел РФ по Кемеровской области.

По информации агентства «Интерфакс», ранее в полицию обратились врачи, к которым поступили мужчины с ножевыми ранениями.

Отмечается, что ножевые ранения потерпевшие получили во время конфликта с местными жителями. Установлено, что массовой драке предшествовала ссора на бытовой почве.

В настоящее время подозреваемый задержан, в ближайшее время в отношении него будет избрана мера пресечения. Предполагаемый злоумышленник — цыган, пишет «Газета Кемерова».

Напомним, о массовой драке в кузбасской деревне сообщалось в минувшую среду. Согласно данным правоохранительных органов, в ней приняли участие в общей сложности до 20 человек, среди которых цыгане и ранее судимые местные жители. Отмечалось, что большинство участников потасовки находились в состоянии алкогольного опьянения. В результате произошедшего два человека получили ножевые ранения и были доставлены в больницу. Для обеспечения порядка на месте находится ОМОН.