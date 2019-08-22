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Суд арестовал Галямину на 10 суток за призывы к участию в незаконных митингах в Москве

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Суд арестовал Галямину на 10 суток за призывы к участию в незаконных митингах в Москве

Москва, 22 августа. Столичный Тверской суд назначил еще 10 суток административного ареста представительнице так называемой оппозиции Юлии Галяминой за то, что она призывала граждан к участию в незаконных митингах.

Напомним, Галямину не зарегистрировали кандидатом на выборах в депутаты Мосгордумы, так как она предоставила в избирательную комиссию поддельные подписи. Также в ее подписных листах были обнаружены «двойники» — люди с одинаковыми паспортными данными, но с подписями, проставленными разным почерком.

Отметим, что в связи с незаконными махинациями с подписными листами в регистрации было отказано многим сторонникам скандального блогера Алексея Навального. Особенно здесь стоит выделить Любовь Соболь, около 15% подписей которой оказались липовыми. Соратницу Навального неоднократно ловили на фальсификации подписных листов. Так, правоохранители нашли в одной из съемных московских квартир целую «фабрику поддельных подписей». Кроме того, Соболь подкупала избирателей и использовала подписи мертвых.

Вместо того, чтобы добиваться регистрации законными путями, упомянутые выше представители так называемой оппозиции устроили несколько несанкционированных акций в столице. Ранее Галямину уже арестовали на 15 суток за призывы к массовым беспорядкам и участие в незаконных митингах. Соболь же прикрылась от ареста малолетней дочерью.

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