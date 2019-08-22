Дело о потраве. Роман Носиков о псовой своре «оппозиции» на армянской кухне

Конфликт в обществе — это, конечно, плохо. Но на конфликтах можно многому научиться, многое узнать. Можно выйти из конфликта лучше, чем ты был до него. А уж самый минимум, который из конфликта надо выносить всегда, — это знание. Знание о субъектах, которые стали сторонами конфликта и, специфически взаимодействуя друг с другом, проявили свои свойства.

Конфликт между столичным магазином «Армения» и борцами «за нашу и вашу свободу» (а еще — за «честные выборы», за «не врать и не воровать») в этом отношении очень показателен.

Никто, пожалуй, не положит этой истории начало лучше, чем один из участников конфликта московский «журналист» Илья Барабанов:

«После того как владелец «Армении» решил требовать компенсации с организаторов протестов, с аккаунтами ресторана в Fb и TripAdvisor творятся чудеса. Пользователи вспомнили про волосы в салате и мерзкое отношение к гостям. Отличный пример взаимодействия общества и бизнеса... Я тоже не поленился сходить и написать отзыв. Если потери от такого поведения для владельца ресторана будут значительными, в следующий раз он задумается: подавать ли иск», — написал Барабанов.

В самом деле, чудеса. Чтобы столичный креакл не поленился, да еще и бесплатно, — это действительно либо чудо, либо неспособность упустить шанс сделать гадость, почувствовать сладость власти над жертвой.

Ну, у всякого чуда есть свое начало и автор. Волшебник, так сказать. В роли Гэндальфа в этой истории выступила еще один столичный журналист, Анна Монгайт. Именно она дала этому чуду жизнь (на данный момент контент удален, но Сеть помнит все):

«Вчера стало известно, что магазин и ресторан «Армения», который находится на Тверском бульваре 28, в лице его владельца Цатуряна Гранта Айзаковича (по данным Inc.Russia), выкатил организаторам акции 27 июля претензию в 550 тыс. Мол, из-за вас потерпели убытки и моральные страдания. Это учитывая, что власти уже назначили им за мирную акцию штрафов более чем на 13 миллионов рублей. В ответ благодарные москвичи за сутки попытались обрушить рейтинги Армении в TripAdvisor и вообще всюду, где можно оставить отзывы, — «чудовищная кухня, ужасное обслуживание, волосы в супе». Видимо Гранту Айзаковичу 550 тыс. скоро покажутся копейками по сравнению с реальным положением дел. Пойду, что ли, тоже наведаюсь в TripAdvisor. Постараюсь вспомнить, не встречался ли мне в ресторане Армения таракан в долме...»

Ваш покорный слуга не поленился, залез на страничку «Армении» в TripAdvisor и почитал отзывы.

«Невкусно и дорого. Если вы хотите плохо поесть Вам сюда. Был в Ереване там готовят в сотни раз лучше».

«Длинный черный волос в салате это перебор. Неловкая ситуация, разбираться не было времени и закатывать скандал при коллеге не хотелось. Вряд ли еще туда вернусь».

«Обслуживание, качество приготовленной еды оставляют желать лучшего да и просто хорошего и съедобного».

И так далее, с редкими положительными вкраплениями отзывов тех, кто в ресторане действительно бывал.

Для начала рассмотрим представившуюся нам сторону конфликта.

Анна Монгайт (урожденная Лошак). Москвичка (урожденная в Одессе), дочь журналиста и галеристки — ныне директора Пушкинского музея. Первая статья в «Известиях» в 13 лет. Далее незаконченный факультет журналистики МГУ, диплом коммерческого вуза. Работа с 16 лет на Первом канале, потом НТВ, сейчас — телеканал «Дождь». Замужем за дизайнером Сергеем Монгайтом.

Илья Барабанов. Сын простой московской учительницы в простой московской привилегированной, ассоциированной при ЮНЕСКО школы им. Сервантеса. Выпускник этой же школы. Затем «Газета.Ру», «Новая газета», The New Times. Сейчас в «Коммерсанте». Лауреат всего подряд премий неизвестно за что.

Иными словами, перед нами — неистребимое советское дворянство, свалявшееся в единый ком родственных связей, алиментов, вялотекущих промискуитетов и бюджетного общака. То самое, которое поколениями вдалбливало нам догматы о руководящей роли КПСС, а ныне кормится с антисоветщины и русофобии. Вместо дачи в Переделкине отстраивая дом на Канарах. Вместо путевки в Ялту от Союза журналистов катаясь по Европе на гранты — уже за вдалбивание нам в головы догматов о руководящей роли США, НАТО и ЛГБТ.

При всем отвращении к наблюдаемому, в нем можно найти одно, но блестящее утешение: как они КПСС довели до могилы своей лестью и неспособностью к полезной работе — так и НАТО с США не минует чаша сия.

Ведь пощады они не знают и не промахиваются. Их жадность, их эгоизм — страшней ядерной боеголовки, а умение присосаться — эффективней любой системы наведения. Только они не жгут врага снаружи, а выжирают хозяина изнутри.

А в целом, перед нами классика феодальной драмы — простолюдин посмел привлечь к суду веселую компанию дворян за потраву. Они вытоптали ему поле во время благородной, освященной традициями забавы — псовой охоты на медведя. И сейчас этот простолюдин должен понять, где чье место и кто тут власть.

В качестве инструмента демонстрации, кто же тут власть, избрана все та же псовая свора, которая использовалась на медвежьей охоте. Просто теперь дворяне травят своими собаками простолюдина.

Эти люди абсолютно уверены, что могут делать, что им вздумается и за чужой счет. И что предъявить им ничего нельзя, потому что они — высшее сословие. Именно из-за этого народы поддерживали буржуазные революции. Именно поэтому в городах стояли гильотины.

То есть в нашей стране до сих пор существует «офеодалившаяся» еще при СССР прослойка, сохранившаяся потому, что буржуазная революция 1991 года их не только не зацепила, но напротив — была совершена под их идеологическое сопровождение. И та революция не доела своих детей — побежала играться с активами. А дети безобразничают, капризничают и требуют.

Стоит также отметить, что избранные ими методы укрощения «Армении» — это чистая уголовная статья. Точнее, часть 2 статьи 182.1 УК РФ «Клевета» — распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, совершенное публично. Наказание — штраф до миллиона рублей со взысканием всех убытков в порядке статьи 152 ГК РФ «Защита чести, достоинства и деловой репутации».

Тем временем оппозиционная пресса ведет себя очень показательно. Она ни словечка не вставила против акта травли и диффамации. Напротив, большинство изданий опубликовали новость о том, что страницы «Армении» были заблокированы и удалены после «волны критики».

Сегодня клеветников еще можно привлечь к ответственности по закону. Потому что пока они только орут, что «они здесь власть». Если же по какой-то роковой нашей оплошности им в руки попадет, кроме бюджетов на медиа и культуру, еще какая-нибудь власть, то я не могу исключить возрождения таких традиционных ценностей, как jus primae noctis (с поправкой на ЛГБТ-ценности, в рамках внедрения толерантности и инклюзивности, конечно) и крепостного права (в рамках либерализации ТК РФ). Подобрать нужные формулировки они сумеют. А «свободная пресса» поможет.

Возможно, стоит довести буржуазную революцию до конца.