Политолог объяснил, почему встреча Путина и Макрона приведет к отмене санкций против РФ

Встреча президента России Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона стала «похоронной процессией» по антироссийским санкциям. Об этом в эфире телеканала «UA: Первый» заявил украинский дипломат Роман Бессмертный.

Политолог и публицист Андрей Ваджра согласен с тем, что это «похоронная процессия» по европейским санкциям. Бессмертный в этом абсолютно прав. По словам политолога, рано или поздно санкции точно будут отменены, но единственный вопрос только в сроках.

По словам Бессмертного, Европа может отменить ограничительные меры уже через полгода. Также дипломат недоволен тем, что встреча глав государств прошла в позитивном ключе. По его мнению, для исправления ситуации нужны «серьезные тактические шаги во внешнеполитическом и дипломатическом плане в Европе».

Ваджра отмечает, что отмена санкций со стороны Европы будет неизбежна. По мнению эксперта, Европа и США теряют интерес к Украине.

«Планы, которые были связаны с Украиной у американцев и европейцев, не осуществились. Они не осуществятся и в будущем, так как международная ситуация очень сильно изменилась. Россия уже не та, какой она была в 2013 году. Поэтому естественно, что на Западе думают, как выйти из этой ситуации и как выгоднее ее продать. Скорее всего, данные вопросы ускорятся после того, как запустят «Северный поток — 2». Когда это произойдет, Европа и США потеряют всякий интерес к Украине. Она просто не будет иметь для них никакого значения. Остался небольшой промежуток, который отделяет нас от запуска «Северного потока — 2». Как только заработает вторая нитка, Украина потеряет значимость», — заявил Ваджра в беседе с Федеральным агентством новостей.

Кроме того, позитивный формат встречи Макрона и Путина объясняется тем, что европейская правящая элита несет большие убытки. Она имеет большие проблемы с президентом США Дональдом Трампом, а им как-то нужно решать вопрос с Россией, уточняет публицист.

«Им нужно выходить из этой тупиковой ситуации, в которую они сами себя загнали. Макрон — единственный человек из этой европейской элиты, которого можно отправить с такой миссией к Путину. К тому же Макрон относительно молодой политик, если сравнить с тем же канцлером Германии Ангелой Меркель. Самым оптимальным вариантом было послать на переговоры с Путиным именно Макрона. Что в итоге и произошло», — сообщил собеседник ФАН.

После переговоров глава Елисейского дворца опубликовал в Facebook сообщение на русском языке, в котором выразил надежду на дальнейшее развитие отношений между Парижем и Москвой, передавал RT. По словам Макрона, Россия и Франция смогли добиться прогресса по многим политическим и экономическим аспектам.

Пост на русском языке вызвал разочарование у многих украинских политиков. Экс-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что лидеры Евросоюза «мимикрируют под Путина», а также предположила, что уже к Новому году с России снимут санкции. А депутат Верховной рады Владимир Арьев высказал мнение, что «текущая европейская политика по отношению к РФ приведет к созданию «России от Владивостока до Лиссабона».